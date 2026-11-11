Сборная России по плаванию отправится в Китай для участия в ЧМ

Сборная России по плаванию отправится в Китай для участия в чемпионате мира по плаванию на короткой воде. Об этом сообщил главный тренер национальной команды Андрей Шишин в беседе с журналистами.

Сборная России по плаванию отправится в Китай для участия в чемпионате мира по плаванию на короткой воде. Об этом сообщил главный тренер национальной команды Андрей Шишин в беседе с журналистами.

"Уже сегодня мы провели маленькое собрание, поскольку фактически уже была определена сборная. Сегодня мы добили эти 40 человек. На "Озере Круглом" мы проводим все организационные вопросы и 19-го числа вылетаем в Китай, где у нас 10 дней будет на адаптацию", - отметил он.

Мировое первенство по плаванию на короткой воде примет Пекин в период с 1 по 6 декабря. Россияне будут участвовать в соревнованиях с флагом и гимном, сообщает ТАСС.