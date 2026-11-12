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Медведев назвал приоритеты российского бюджета 2027-2029

Медведев назвал приоритеты российского бюджета 2027-2029 Медведев назвал приоритеты российского бюджета 2027-2029

Среди приоритетов федерального бюджета на предстоящие три года - обеспечение безопасности, поддержка бойцов СВО, выполнение соцобязательств, укрепление технологического суверенитета. Об этом заявил председатель \"Единой России\", замглавы Совбеза РФ Дмитрий Медведев в ходе совещания о бюджете на 2027-2029 годы.

Среди приоритетов федерального бюджета на предстоящие три года - обеспечение безопасности, поддержка бойцов СВО, выполнение соцобязательств, укрепление технологического суверенитета. Об этом заявил председатель "Единой России", замглавы Совбеза РФ Дмитрий Медведев в ходе совещания о бюджете на 2027-2029 годы.

"Приоритеты обозначены президентом. Это обеспечение обороны и безопасности нашей страны, поддержка участников спецоперации, членов их семей, и, разумеется, выполнение социальных обязательств перед людьми. Устойчивое развитие России, технологический суверенитет тоже среди важнейших задач", - отметил он.

Политик обратил внимание, что "Единая Россия" поддержала принятие проекта бюджета в первом чтении. Второе чтение состоится на следующей неделе. 

В частности, по его словам, усилия партии и государства должны быть нацелены на лечение и реабилитацию бойцов СВО, помощь им в быту, обеспечение возможностей для профессионального развития. Вместе с тем важно принимать меры для поддержки российских семей.

Кроме того, Медведев уделил внимание вопросам доступности образования и поддержки научных исследований. "Это и льготные образовательные кредиты, и средства на поддержку наставничества, на финансирование научных исследований", - заключил он, сообщает ТАСС.

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Теги:
#россия
#приоритеты
#бюджет
#медведев
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