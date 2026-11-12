Посол России в США Александр Дарчиев скончался в Москве из-за хронического заболевания. Об этом сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в Telegram-канале.
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Захарова назвала причину ухода из жизни посла РФ в США
12 ноября 2026 / 10:38
© Пресс-служба МИД РФ/ ТАСС
Посол России в США Александр Дарчиев скончался в Москве из-за хронического заболевания. Об этом сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в Telegram-канале.
"Александр Никитич умер 11 ноября в Москве от хронического заболевания. О дате и месте прощания мы информируем дополнительно", - указала она.
По словам дипломата, в связи со смертью Дарчиева поступает большое количество соболезнований "из разных уголков планеты". "Они пронизаны горечью утраты и теплыми воспоминаниями. Получаем и вопросы от СМИ. Активизировались акулы пера из США с непотребной конспирологией", - написала она.
Ранее стало известно, что Дарчиев скоропостижно умер в возрасте 66 лет, сообщает ТАСС.
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