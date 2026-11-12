Захарова назвала причину ухода из жизни посла РФ в США

Посол России в США Александр Дарчиев скончался в Москве из-за хронического заболевания. Об этом сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в Telegram-канале .

Посол России в США Александр Дарчиев скончался в Москве из-за хронического заболевания. Об этом сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в Telegram-канале.

"Александр Никитич умер 11 ноября в Москве от хронического заболевания. О дате и месте прощания мы информируем дополнительно", - указала она.

По словам дипломата, в связи со смертью Дарчиева поступает большое количество соболезнований "из разных уголков планеты". "Они пронизаны горечью утраты и теплыми воспоминаниями. Получаем и вопросы от СМИ. Активизировались акулы пера из США с непотребной конспирологией", - написала она.

Ранее стало известно, что Дарчиев скоропостижно умер в возрасте 66 лет, сообщает ТАСС.