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Политика

Трамп надеется, что США больше не придется наносить удары по Ирану

Трамп надеется, что США больше не придется наносить удары по Ирану Трамп надеется, что США больше не придется наносить удары по Ирану

Американский президент Дональд Трамп выразил надежду, что США больше не придется бить по территории Ирана. С соответствующим заявлением он выступил на Арлингтонском национальном кладбище под Вашингтоном в связи с отмечаемым в стране Днем ветеранов.

Американский президент Дональд Трамп выразил надежду, что США больше не придется бить по территории Ирана. С соответствующим заявлением он выступил на Арлингтонском национальном кладбище под Вашингтоном в связи с отмечаемым в стране Днем ветеранов.

"Не Америка начинала войну против Ирана. Иран ведет войну против Америки с 1979 года. Этому уже давно следовало положить конец. При нынешней администрации наконец-то кто-то решил дать отпор. И мы дали серьезный отпор, мы победили. Остался только вопрос, когда мы хотим это закончить. Нам нужна полная победа, а не победа на 93%. Им понадобится 25 лет, чтобы восстановить то, что мы разрушили, и, надеюсь, нам не придется разрушать эту страну больше", - отметил Трамп, сообщает ТАСС.

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Теги:
#сша
#трамп
#удары
#иран
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