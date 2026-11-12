Трамп надеется, что США больше не придется наносить удары по Ирану

Американский президент Дональд Трамп выразил надежду, что США больше не придется бить по территории Ирана. С соответствующим заявлением он выступил на Арлингтонском национальном кладбище под Вашингтоном в связи с отмечаемым в стране Днем ветеранов.

Американский президент Дональд Трамп выразил надежду, что США больше не придется бить по территории Ирана. С соответствующим заявлением он выступил на Арлингтонском национальном кладбище под Вашингтоном в связи с отмечаемым в стране Днем ветеранов.

"Не Америка начинала войну против Ирана. Иран ведет войну против Америки с 1979 года. Этому уже давно следовало положить конец. При нынешней администрации наконец-то кто-то решил дать отпор. И мы дали серьезный отпор, мы победили. Остался только вопрос, когда мы хотим это закончить. Нам нужна полная победа, а не победа на 93%. Им понадобится 25 лет, чтобы восстановить то, что мы разрушили, и, надеюсь, нам не придется разрушать эту страну больше", - отметил Трамп, сообщает ТАСС.