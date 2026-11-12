Американский президент Дональд Трамп выразил надежду, что США больше не придется бить по территории Ирана. С соответствующим заявлением он выступил на Арлингтонском национальном кладбище под Вашингтоном в связи с отмечаемым в стране Днем ветеранов.
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Политика
Трамп надеется, что США больше не придется наносить удары по Ирану
12 ноября 2026 / 10:59
© AP Photo/ Evan Vucci/ТАСС
Американский президент Дональд Трамп выразил надежду, что США больше не придется бить по территории Ирана. С соответствующим заявлением он выступил на Арлингтонском национальном кладбище под Вашингтоном в связи с отмечаемым в стране Днем ветеранов.
"Не Америка начинала войну против Ирана. Иран ведет войну против Америки с 1979 года. Этому уже давно следовало положить конец. При нынешней администрации наконец-то кто-то решил дать отпор. И мы дали серьезный отпор, мы победили. Остался только вопрос, когда мы хотим это закончить. Нам нужна полная победа, а не победа на 93%. Им понадобится 25 лет, чтобы восстановить то, что мы разрушили, и, надеюсь, нам не придется разрушать эту страну больше", - отметил Трамп, сообщает ТАСС.
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