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Экономика

Миронов призвал вернуть программу туристического кешбэка

Миронов призвал вернуть программу туристического кешбэка Миронов призвал вернуть программу туристического кешбэка

Необходимо вернуть программу туристического кешбэка, она пользовалась большим спросом. На это обратил внимание председатель партии \"Справедливая Россия\" Сергей Миронов в беседе с ТАСС.

Необходимо вернуть программу туристического кешбэка, она пользовалась большим спросом. На это обратил внимание председатель партии "Справедливая Россия" Сергей Миронов в беседе с ТАСС.

Он отметил, что благодаря программе турпоток вырос не только в летний сезон. Вместе с тем Миронов считает, что отдельной программой должен стать детский туристический кешбэк. По его словам, "чем больше детей в семье, тем выше процент возврата: 50% для одного ребёнка, 60% - для двух, 70% - для трех и более детей". При этом проезд к месту отдыха депутат призвал сделать бесплатным.

Он подчеркнул, что еще одной инициативой является отдельная квота в санаториях для пенсионеров старше 70 лет. "Такие поездки сегодня стоят дорого. Государство должно сделать все возможное для организации поездок граждан преклонного возраста", - указал парламентарий.

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Теги:
#миронов
#туризм
#кешбэк
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