Миронов призвал вернуть программу туристического кешбэка

Необходимо вернуть программу туристического кешбэка, она пользовалась большим спросом. На это обратил внимание председатель партии \"Справедливая Россия\" Сергей Миронов в беседе с ТАСС .

Необходимо вернуть программу туристического кешбэка, она пользовалась большим спросом. На это обратил внимание председатель партии "Справедливая Россия" Сергей Миронов в беседе с ТАСС.

Он отметил, что благодаря программе турпоток вырос не только в летний сезон. Вместе с тем Миронов считает, что отдельной программой должен стать детский туристический кешбэк. По его словам, "чем больше детей в семье, тем выше процент возврата: 50% для одного ребёнка, 60% - для двух, 70% - для трех и более детей". При этом проезд к месту отдыха депутат призвал сделать бесплатным.

Он подчеркнул, что еще одной инициативой является отдельная квота в санаториях для пенсионеров старше 70 лет. "Такие поездки сегодня стоят дорого. Государство должно сделать все возможное для организации поездок граждан преклонного возраста", - указал парламентарий.