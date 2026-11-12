Си Цзиньпин: Пекин учтет интересы населения Тайваня при воссоединении

Пекин учтет реалии Тайваня и интересы его жителей в случае воссоединения. Об этом заявил председатель КНР Си Цзиньпин, выступая на мероприятии в Доме народных собраний, посвященном 160-летию со дня рождения первого президента Китайской Республики Сунь Ятсена (1866-1925), сообщает ТАСС .

Пекин учтет реалии Тайваня и интересы его жителей в случае воссоединения. Об этом заявил председатель КНР Си Цзиньпин, выступая на мероприятии в Доме народных собраний, посвященном 160-летию со дня рождения первого президента Китайской Республики Сунь Ятсена (1866-1925), сообщает ТАСС.

"Мы обязательно учтем реальное положение дел на Тайване, в полной мере примем во внимание интересы и чувства тайваньских соотечественников при воссоединении. Но мы ни в коем случае не оставим никакого пространства для сепаратистской деятельности за независимость Тайваня", - отметил он.

Си Цзиньпин также акцентировал внимание, что Пекин придерживается курса на мирное воссоединение по формуле "одна страна, две системы".

Тайвань управляется собственной администрацией с 1949 года, когда там скрылись остатки сил Гоминьдана во главе с Чан Кайши (1887-1975), после гражданской войны в Китае. В соответствии с официальной позицией Пекина, поддерживаемой большинством стран, это один из регионов КНР.