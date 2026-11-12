Российские войска нанесли удар за прошедшие сутки по объектам военных аэродромов Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом со ссылкой на Минобороны РФ сообщает ТАСС.
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Безопасность
Российские ВС нанесли удар по объектам военных аэродромов ВСУ
12 ноября 2026 / 13:15
© Минобороны России/ ТАСС
Российские войска нанесли удар за прошедшие сутки по объектам военных аэродромов Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом со ссылкой на Минобороны РФ сообщает ТАСС.
"Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотниками, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных сил РФ нанесено поражение объектам военных аэродромов и пунктам временной дислокации украинских вооруженных формирований в 154 районах", - говорится в сообщении.
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