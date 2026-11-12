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Российские ВС нанесли удар по объектам военных аэродромов ВСУ

Российские ВС нанесли удар по объектам военных аэродромов ВСУ Российские ВС нанесли удар по объектам военных аэродромов ВСУ

Российские войска нанесли удар за прошедшие сутки по объектам военных аэродромов Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом со ссылкой на Минобороны РФ сообщает ТАСС.

Российские войска нанесли удар за прошедшие сутки по объектам военных аэродромов Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом со ссылкой на Минобороны РФ сообщает ТАСС.

"Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотниками, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных сил РФ нанесено поражение объектам военных аэродромов и пунктам временной дислокации украинских вооруженных формирований в 154 районах", - говорится в сообщении.

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Теги:
#всу
#вс рф
#удар
#объекты
#аэродромы
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