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Политика

Число кандидатов на пост президента Киргизии увеличилось до 10

Число кандидатов на пост президента Киргизии увеличилось до 10 Число кандидатов на пост президента Киргизии увеличилось до 10

Мамбетжунус Абылов уведомил Центризбирком о планах баллотироваться на пост президента Киргизии, став уже 10-м по счету претендентом. Об этом информировал ЦИК республики.

Мамбетжунус Абылов уведомил Центризбирком о планах баллотироваться на пост президента Киргизии, став уже 10-м по счету претендентом. Об этом информировал ЦИК республики.

Ранее Абылов занимал должность председателя ЦИК, возглавлял МЧС, был послом Киргизии в Турции.

Прежде заявления о намерении участвовать в выборах уже подали нынешний президент Садыр Жапаров, бывший член правления Российско-киргизского фонда развития Аймен Касенов, экс-глава одного из районов Чуйской области Азамат Эсенбеков, бывший руководитель Финансовой полиции Киргизии Сыймык Жапыкеев, бизнесмен Акай Кыдыров, лидер киргизских коммунистов Исхак Масалиев, бывший депутат Бактыбек Калмаматов, экс-глава Государственной службы миграции Бакытбек Адылов и предприниматель Амур Айба Медер.

Выборы президента Киргизии намечены на 27 января 2027 года. Выдвижение кандидатов завершится 13 ноября. Для их регистрации необходимо набрать по меньшей мере 30 тыс. подписей избирателей и внести залог в размере 1 млн сомов, сообщает ТАСС.

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Теги:
#президент
#число
#киргизия
#кандидаты
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