Число кандидатов на пост президента Киргизии увеличилось до 10

Мамбетжунус Абылов уведомил Центризбирком о планах баллотироваться на пост президента Киргизии, став уже 10-м по счету претендентом. Об этом информировал ЦИК республики.

Мамбетжунус Абылов уведомил Центризбирком о планах баллотироваться на пост президента Киргизии, став уже 10-м по счету претендентом. Об этом информировал ЦИК республики.

Ранее Абылов занимал должность председателя ЦИК, возглавлял МЧС, был послом Киргизии в Турции.

Прежде заявления о намерении участвовать в выборах уже подали нынешний президент Садыр Жапаров, бывший член правления Российско-киргизского фонда развития Аймен Касенов, экс-глава одного из районов Чуйской области Азамат Эсенбеков, бывший руководитель Финансовой полиции Киргизии Сыймык Жапыкеев, бизнесмен Акай Кыдыров, лидер киргизских коммунистов Исхак Масалиев, бывший депутат Бактыбек Калмаматов, экс-глава Государственной службы миграции Бакытбек Адылов и предприниматель Амур Айба Медер.

Выборы президента Киргизии намечены на 27 января 2027 года. Выдвижение кандидатов завершится 13 ноября. Для их регистрации необходимо набрать по меньшей мере 30 тыс. подписей избирателей и внести залог в размере 1 млн сомов, сообщает ТАСС.