Матвиенко считает перекладыванием ответственности обиду Армении за Карабах

Действия Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) в ситуации вокруг Нагорного Карабаха строго соответствовали уставным документам. Руководство Армении необоснованно обижается на организацию за эту позицию, обратила внимание спикер Совфеда Валентина Матвиенко при общении с журналистами по итогам визита во Вьетнам.

Действия Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) в ситуации вокруг Нагорного Карабаха строго соответствовали уставным документам. Руководство Армении необоснованно обижается на организацию за эту позицию, обратила внимание спикер Совфеда Валентина Матвиенко при общении с журналистами по итогам визита во Вьетнам.

"Необоснованная обида на ОДКБ в ходе прошедшей войны между Арменией и Азербайджаном - это попытка переложить ответственность за Карабах на Россию, на ОДКБ. Организация в тех условиях действовала строго в соответствии с уставными документами", - подчеркнула она.

Вместе с тем Матвиенко отметила, что Ереван потеряет многое, если примет решение выйти из состава ОДКБ.

"Дальше это право Армении - сохранять свое членство в ОДКБ или нет. На мой взгляд, если обратное - Армения много потеряет", - указала она, сообщает ТАСС.