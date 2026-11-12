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Гинцбург заявил об уничтожении онковакциной метастазов у первого пациента

Гинцбург заявил об уничтожении онковакциной метастазов у первого пациента Гинцбург заявил об уничтожении онковакциной метастазов у первого пациента

Первый пациент, получивший отечественную онковакцину, завершил лечение, у него исчезли метастазы. Об этом академик РАН, научный руководитель Центра имени Н. Ф. Гамалеи Александр Гинцбург сообщил \"Газете.Ru\".

Первый пациент, получивший отечественную онковакцину, завершил лечение, у него исчезли метастазы. Об этом академик РАН, научный руководитель Центра имени Н. Ф. Гамалеи Александр Гинцбург сообщил "Газете.Ru".

По его словам, пациент будет оставаться под наблюдением с ежемесячными осмотрами в течение трех лет. Гинцбург отметил, что получившего вакцину обследуют полностью, прежде всего, осматриваются лимфоузлы. Спустя четыре месяца у него "все в порядке", уточнил специалист, добавив, что новообразования не обнаружены.

Академик пояснил, что созданная на основе технологии мРНК онковакцина настраивает иммунную систему пациента на самостоятельное уничтожение злокачественной опухоли. Препарат разрабатывается для каждого пациента индивидуально на основе его генетических данных, так как одинаковых опухолей не бывает, сообщает ТАСС.

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Теги:
#пациент
#гинцбург
#онковакцина
#метастазы
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