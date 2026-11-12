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Политика

Стубб не исключил переговоров РФ, США, Украины и ЕС в ближайшее время

Стубб не исключил переговоров РФ, США, Украины и ЕС в ближайшее время Стубб не исключил переговоров РФ, США, Украины и ЕС в ближайшее время

Президент Финляндии Александер Стубб выразил мнение, что в ближайшие две недели может состояться встреча России, США и Украины с участием представителей ЕС.

Президент Финляндии Александер Стубб выразил мнение, что в ближайшие две недели может состояться встреча России, США и Украины с участием представителей ЕС.

"Встреча с участием американцев, украинцев, россиян и европейцев может пройти в ближайшие одну-две недели на техническом уровне - это послужило бы шагом вперед", - отметил он в эфире телеканала CNN.

При этом сам факт появления представителей от ЕС за столом переговоров "уже стал бы прогрессом", полагает финский лидер.

Российско-американо-украинские переговоры прошли в столице ОАЭ 10-11 ноября. Делегацию РФ возглавлял помощник президента Владимир Мединский, во главе украинской - был руководитель Службы внешней разведки Рустем Умеров. Кроме того, за столом переговоров присутствовали американские эмиссары Стив Уиткофф и Джаред Кушнер, главком сил НАТО в Европе Алексус Гринкевич и глава МИД ОАЭ Абдалла бен Заид Аль Нахайян, сообщает ТАСС.

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Теги:
#сша
#украина
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