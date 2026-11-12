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Экономика

Набиуллина ожидает рост ВВП России по итогам года в пределах 1%

Набиуллина ожидает рост ВВП России по итогам года в пределах 1% Набиуллина ожидает рост ВВП России по итогам года в пределах 1%

Рост ВВП РФ по итогам года будет в пределах 1%, несмотря на выбытие экономических мощностей в результате атак беспилотников. Об этом заявила глава Банка России Эльвира Набиуллина в ходе пленарного заседания Госдумы.

Рост ВВП РФ по итогам года будет в пределах 1%, несмотря на выбытие экономических мощностей в результате атак беспилотников. Об этом заявила глава Банка России Эльвира Набиуллина в ходе пленарного заседания Госдумы.

"По отраслям картина различается, но в целом во второй половине 2026 года экономика вышла на восходящую траекторию. Мы прогнозируем, что по итогам года ВВП вырастет в пределах 1%, и это несмотря на выбытие производственных мощностей в ряде отраслей из-за атак. Если бы не этот фактор, рост экономики по итогам текущего года, разумеется, был бы выше", - указала она.

Глава регулятора обратила внимание, что данный рост поддерживает машиностроение, включая отрасли оборонно-промышленного комплекса. Кроме того, поддержку росту оказывают увеличение доходов и потребления граждан, и, как результат, рост розничной торговли и отраслей, ориентированных на внутренний спрос.

"Последние данные говорят о том, что дальше темпы экономического роста будут постепенно расти. Безусловно, многое зависит от срока восстановления производственных мощностей, пострадавших от атак", - добавила она, сообщает ТАСС.

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Теги:
#россия
#рост
#набиуллина
#ввп
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