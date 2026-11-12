Оверчука встретили в президентском дворце Кабула

Замглавы правительства РФ Алексей Оверчук прибыл в президентский дворец Арг в Кабуле, там у него запланированы переговоры с вице-премьером Афганистана Абдул Гани Барадаром, сообщает ТАСС .

Замглавы правительства РФ Алексей Оверчук прибыл в президентский дворец Арг в Кабуле, там у него запланированы переговоры с вице-премьером Афганистана Абдул Гани Барадаром, сообщает ТАСС.

Как отмечается, Оверчука и членов российской делегации приветствовала рота почетного караула.

Ранее при общении с журналистами Оверчук сообщил, что правительство талибов рассчитывает покупать у России автомобили, энергоносители, продовольствие, зерно, удобрения, лекарства и оборудование.

"Наша делегация сегодня включает компании, которые занимаются транспортной логистикой. Здесь есть компании, которые отправляют наши основные товары, но, прежде всего, это зерно, продовольствие. Большой интерес и к российским медицинским препаратам. Разумеется, большая заинтересованность в российских удобрениях, в строительстве предприятий по производству удобрений на территории Афганистана", - указал он.

По словам вице-премьера, "есть предприятия в Афганистане, связанные с энергетикой, где традиционно используется российское оборудование". "Есть большой интерес к нашему автотранспорту. Поездка очень широкая", - отметил он.