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ВЦИОМ: 91% российских граждан считают себя патриотами страны

ВЦИОМ: 91% российских граждан считают себя патриотами страны ВЦИОМ: 91% российских граждан считают себя патриотами страны

Согласно результатам исследования аналитического центра ВЦИОМ, подавляющее большинство россиян считают себя патриотами своей страны (91%), при этом почти шесть из десяти опрошенных относят себя к безусловным патриотам.

Согласно результатам исследования аналитического центра ВЦИОМ, подавляющее большинство россиян считают себя патриотами своей страны (91%), при этом почти шесть из десяти опрошенных относят себя к безусловным патриотам.

Как отмечается, более половины респондентов считают, что жить надо в той стране, где ты вырос и получил образование. При этом точку зрения в соответствии с которой, "надо жить в той стране, где тебе будет хорошо", разделяют почти в полтора раза реже.

Вместе с тем уехать на постоянное место жительства в другую страну сегодня хотел бы каждый десятый участник опроса (10%).

Кроме того, по данным соцслужбы, ядро традиционных ценностей сограждан формируют: патриотизм (91%), служение Отечеству (71%), крепкая семья (80%), справедливость (69%), взаимопомощь и взаимоуважение (78%).

Исследования проводились в период с 16 ноября текущего года по 13 сентября текущего года. В каждом опросе приняли участие 1,6 тыс. российских граждан старше 18 лет, сообщает ТАСС.

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Теги:
#россияне
#страна
#патриоты
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