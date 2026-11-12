Рябков подтвердил наличие драйва США в поиске развязок по Украине

Заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков подтвердил наличие драйва со стороны США в направлении поиска развязок по украинскому конфликту.

Заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков подтвердил наличие драйва со стороны США в направлении поиска развязок по украинскому конфликту.

"С американской стороны, так сказать, существует драйв в направлении поиска развязок. Это тоже нельзя отрицать", - отметил высокопоставленный дипломат в беседе с RT.

По его словам, отрабатываемые на переговорах в столице ОАЭ подходы по Украине содержат то, что "вызывает возражения". Вместе с тем Рябков выразил надежду, что наличие стремления у США найти приемлемые развязки украинского конфликта будет способствовать его урегулированию, сообщает ТАСС.