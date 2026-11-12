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Технологии

Зеленский сообщил о серьезных сбоях в работе Starshield

Зеленский сообщил о серьезных сбоях в работе Starshield Зеленский сообщил о серьезных сбоях в работе Starshield

Владимир Зеленский сообщил о существенных сбоях в работе системы американской спутниковой связи Starshield, которая используется, в частности, Вооруженными силами Украины (ВСУ).

Владимир Зеленский сообщил о существенных сбоях в работе системы американской спутниковой связи Starshield, которая используется, в частности, Вооруженными силами Украины (ВСУ).

"Уже несколько дней отмечаются значительные сбои в работе Starshield над территорией Украины: вдоль всей линии фронта", - указал он в своем Telegram-канале. Зеленский уточнил, что скорость работы спутниковой связи снизилась до 161 километра в час.

В прошлом месяце в Киеве заявили, что SpaceX ограничила работу терминалов Starlink для ВСУ. Со своей стороны, Илон Маск обращал внимание, что спутниковая система Starlink не используется для ведения наступательных боевых действий, ее применяют исключительно для обороны и гражданских целей. При этом ее версия, система Starshield находится под контролем правительства США и любые ограничения устанавливаются ВС США и президентом страны, сообщает ТАСС.

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Теги:
#зеленский
#работа
#сбои
#starshield
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