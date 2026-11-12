Российские средства противовоздушной обороны (ПВО) нейтрализовали за прошедшие сутки 407 беспилотных летательных аппаратов Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом со ссылкой на Минобороны РФ сообщает ТАСС.
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Безопасность
Российские силы ПВО нейтрализовали за сутки 407 беспилотников ВСУ
12 ноября 2026 / 15:59
© Алексей Коновалов/ ТАСС
Российские средства противовоздушной обороны (ПВО) нейтрализовали за прошедшие сутки 407 беспилотных летательных аппаратов Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом со ссылкой на Минобороны РФ сообщает ТАСС.
"Средствами ПВО сбиты три управляемые авиационных бомбы и 407 беспилотников самолетного типа", - указали в российском оборонном ведомстве.
Уточняется, что за все время проведения специальной военной операции (СВО) уничтожены: 674 самолета, 284 вертолета, 285 458 беспилотников, 672 зенитных ракетных комплекса, 31 615 танков и других боевых бронемашин, 1 796 боевых машин реактивных систем залпового огня, 36 917 орудий полевой артиллерии и минометов, 77 034 единицы специальной военной автомобильной техники.
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