NYT сообщила о романтической связи главы Nvidia с подчиненной

Гендиректор Nvidia Дженсен Хуанг находился в романтических отношениях с вице-президентом компании, отвечающей за продукты Nvidia в сфере здравоохранения Кимберли Пауэлл. Об этом со ссылкой на источники пишет газета The New York Times (NYT).

Гендиректор Nvidia Дженсен Хуанг находился в романтических отношениях с вице-президентом компании, отвечающей за продукты Nvidia в сфере здравоохранения Кимберли Пауэлл. Об этом со ссылкой на источники пишет газета The New York Times (NYT).

Ранее совет директоров Nvidia инициировал расследование в отношении Хуанга из-за появления сообщений о его внебрачной связи с женщиной, подозреваемой в шпионаже в пользу Китая.

МИД КНР назвал клеветой утверждения о работе на китайскую разведку женщины, связанной с Хуангом.

По данным The New York Times, у Хуанга также были внебрачные отношения с Пауэлл. Она работает в Nvidia с 2008 года и в 2017 году заняла свой нынешний пост. Пауэлл находится в непосредственном подчинении Хуанга. По утверждению источников издания, в компании были в курсе их связи.

Отмечается, что сотрудникам Nvidia рекомендуется "избегать ситуаций, в которых их действия могут спровоцировать конфликт", включая "личные отношения", сообщает ТАСС.