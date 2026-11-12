Путин и Рахмон обратили внимание на высокий уровень политического диалога стран

Президенты Таджикистана и России Эмомали Рахмон и Владимир Путин при общении в Москве обратили внимание на высокий уровень политического диалога между двумя странами. Соответствующее сообщение распространила пресс-служба лидера республики.

Президенты Таджикистана и России Эмомали Рахмон и Владимир Путин при общении в Москве обратили внимание на высокий уровень политического диалога между двумя странами. Соответствующее сообщение распространила пресс-служба лидера республики.

"В ходе содержательных и конструктивных переговоров главы государств обсудили широкий спектр вопросов двусторонней и многосторонней повестки в духе полного взаимопонимания и доверия. Был подтвержден высокий уровень политического диалога, особое значение было придано последовательной реализации ранее достигнутых договоренностей по двусторонней повестке", - следует из сообщения, опубликованного на сайте главы республики.

Подчеркивается, что Рахмон также "высоко оценил итоги председательства России в ОДКБ". В среду в Москве состоялся саммит ОДКБ. В 2027 году председательство в организации перейдет от России к Таджикистану, сообщает ТАСС.