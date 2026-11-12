Уполномоченный по правам человека в России Яна Лантратова организовала доставку 100 бензиновых и дизельных генераторов в Луганскую Народную Республику (ЛНР) для поддержки населения в отопительный сезон. Об этом со ссылкой на пресс-службу омбудсмена сообщает ТАСС.
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Общество
Лантратова обеспечила доставку 100 генераторов в ЛНР
12 ноября 2026 / 16:45
© Артем Геодакян/ ТАСС
Уполномоченный по правам человека в России Яна Лантратова организовала доставку 100 бензиновых и дизельных генераторов в Луганскую Народную Республику (ЛНР) для поддержки населения в отопительный сезон. Об этом со ссылкой на пресс-службу омбудсмена сообщает ТАСС.
"В ЛНР сегодня мы наблюдаем, что есть перебои с электроснабжением. Особенно остро это заметно в зимний период. Поэтому направляем в Луганск 100 генераторов. Наша задача - сделать так, чтобы дома у людей было тепло", - отметила Лантратова.
Гуманитарный груз собрали при поддержке АНО "Евразия". Технику передали жителям, медицинским и социальным учреждениям Рубежного, Первомайска, Сватова и Кременной.
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