Лантратова обеспечила доставку 100 генераторов в ЛНР

Уполномоченный по правам человека в России Яна Лантратова организовала доставку 100 бензиновых и дизельных генераторов в Луганскую Народную Республику (ЛНР) для поддержки населения в отопительный сезон. Об этом со ссылкой на пресс-службу омбудсмена сообщает ТАСС .

Уполномоченный по правам человека в России Яна Лантратова организовала доставку 100 бензиновых и дизельных генераторов в Луганскую Народную Республику (ЛНР) для поддержки населения в отопительный сезон. Об этом со ссылкой на пресс-службу омбудсмена сообщает ТАСС.

"В ЛНР сегодня мы наблюдаем, что есть перебои с электроснабжением. Особенно остро это заметно в зимний период. Поэтому направляем в Луганск 100 генераторов. Наша задача - сделать так, чтобы дома у людей было тепло", - отметила Лантратова.

Гуманитарный груз собрали при поддержке АНО "Евразия". Технику передали жителям, медицинским и социальным учреждениям Рубежного, Первомайска, Сватова и Кременной.