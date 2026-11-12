Глава Банка России Эльвира Набиуллина считает, что дальнейшее увеличение программ льготного кредитования представляет собой тупик. На это она обратила внимание в ходе пленарного заседания Госдумы.
Глава ЦБ РФ считает тупиком наращивание программ льготного кредитования
Глава Банка России Эльвира Набиуллина считает, что дальнейшее увеличение программ льготного кредитования представляет собой тупик. На это она обратила внимание в ходе пленарного заседания Госдумы.
"Мы считаем, что множить дальше программы льготного кредитования - это тупик, и с точки зрения нагрузки на бюджет, и потому что мы хотим доступных рыночных ставок для всех, а не только для избранных", - отметила она.
Глава регулятора также указала, что ипотека является, фактически, субсидированием жилищного строительства через повышение спроса.
Вместе с тем, по словам Набиуллиной, большой объем льготных кредитов является одной из причин высокой ключевой ставки. "Ну вот мое мнение, те миллиарды-триллионы рублей, которые задействованы в виде разного рода субсидий, должны быть в большей степени заточены на рост производительности", - полагает она, сообщает ТАСС.