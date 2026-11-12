Глава ЦБ РФ считает тупиком наращивание программ льготного кредитования

Глава Банка России Эльвира Набиуллина считает, что дальнейшее увеличение программ льготного кредитования представляет собой тупик. На это она обратила внимание в ходе пленарного заседания Госдумы.

Глава Банка России Эльвира Набиуллина считает, что дальнейшее увеличение программ льготного кредитования представляет собой тупик. На это она обратила внимание в ходе пленарного заседания Госдумы.

"Мы считаем, что множить дальше программы льготного кредитования - это тупик, и с точки зрения нагрузки на бюджет, и потому что мы хотим доступных рыночных ставок для всех, а не только для избранных", - отметила она.

Глава регулятора также указала, что ипотека является, фактически, субсидированием жилищного строительства через повышение спроса.

Вместе с тем, по словам Набиуллиной, большой объем льготных кредитов является одной из причин высокой ключевой ставки. "Ну вот мое мнение, те миллиарды-триллионы рублей, которые задействованы в виде разного рода субсидий, должны быть в большей степени заточены на рост производительности", - полагает она, сообщает ТАСС.