Финляндия ввела новые ограничения на въезд российских спортсменов

Финляндия ввела новые ограничения на въезд российских граждан в страну, включая профессиональных спортсменов. Соответствующее сообщение распространила пресс-служба МИД страны.

Новые правила начнут действовать с 16 ноября.

"Финляндия ужесточает ограничения на въезд граждан РФ. Согласно постановлению правительства, въезд россиян с несущественными целями, в том числе для краткосрочной работы по визе, представляет угрозу для международных отношений страны", - следует из сообщения.

В период с 27 по 29 ноября в финской Руке состоится первый этап Кубка мира по лыжным гонкам. В марте 2027 года в Тампере состоится ЧМ по фигурному катанию. Кроме того, Финляндия в следующем году станет одной из стран - хозяек чемпионата Европы по баскетболу среди женщин, сообщает ТАСС.