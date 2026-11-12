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Спорт

Финляндия ввела новые ограничения на въезд российских спортсменов

Финляндия ввела новые ограничения на въезд российских спортсменов Финляндия ввела новые ограничения на въезд российских спортсменов

Финляндия ввела новые ограничения на въезд российских граждан в страну, включая профессиональных спортсменов. Соответствующее сообщение распространила пресс-служба МИД страны.

Финляндия ввела новые ограничения на въезд российских граждан в страну, включая профессиональных спортсменов. Соответствующее сообщение распространила пресс-служба МИД страны.

Новые правила начнут действовать с 16 ноября.

"Финляндия ужесточает ограничения на въезд граждан РФ. Согласно постановлению правительства, въезд россиян с несущественными целями, в том числе для краткосрочной работы по визе, представляет угрозу для международных отношений страны", - следует из сообщения.

В период с 27 по 29 ноября в финской Руке состоится первый этап Кубка мира по лыжным гонкам. В марте 2027 года в Тампере состоится ЧМ по фигурному катанию. Кроме того, Финляндия в следующем году станет одной из стран - хозяек чемпионата Европы по баскетболу среди женщин, сообщает ТАСС.

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Теги:
#россия
#въезд
#спортсмены
#финляндия
#ограничение
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