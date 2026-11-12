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Общество

Греф раскрыл источник своего вдохновения

Греф раскрыл источник своего вдохновения Греф раскрыл источник своего вдохновения

Глава Сбера Герман Греф назвал главным источником вдохновения музыку и посоветовал к прочтению несколько книг.

Глава Сбера Герман Греф назвал главным источником вдохновения музыку и посоветовал к прочтению несколько книг.

"Вдохновение, безусловно, для меня - это прежде всего музыка, разумеется, классика и хороший звук", - сказал он, выступая на Дне инвестора.

Говоря о недавно прочитанных произведениях, глава Сбера выделил книгу Ильи Латыпова "Человек переживающий". "Я не так давно прочитал и очень люблю Роберта Сапольски, он написал прекрасную книгу, которая называется "Все решено", про свободу воли", - указал он.

Подводя итоги встречи, Греф призвал "сохранять оптимизм". "Есть ощущение, что 2027 год принесет нам больше ясности в нашу жизнь, и люди заслуживают того, чтобы жить лучше, поэтому давайте будем оптимистичны", - напутствовал он, сообщает ТАСС.

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#вдохновение
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