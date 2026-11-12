Индексация страховых пенсий в 2027 году будет осуществляться в феврале и апреле. Соответствующее сообщение размещено на сайте Соцфонда России.
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Экономика
Индексация страховых пенсий в 2027 году пройдет в два этапа
12 ноября 2026 / 17:44
© Дмитрий Ягодкин/ ТАСС
Индексация страховых пенсий в 2027 году будет осуществляться в феврале и апреле. Соответствующее сообщение размещено на сайте Соцфонда России.
"Индексация страховых пенсий в 2027 году будет проведена в два этапа. Первое повышение ожидается с 1 февраля на 6,8% и будет привязано к росту цен за прошедший год, вторая индексация пройдет с 1 апреля на 3,3% в соответствии с ростом доходов Социального фонда", - следует из сообщения, передает ТАСС.
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