Гендиректор американской компании Nvidia Дженсен Хуанг ушел в отставку. Об этом сказано в заявлении компании.
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Экономика
Гендиректор Nvidia покинул свой пост
12 ноября 2026 / 17:58
© Sean Gallup/ Getty Images/ТАСС
Гендиректор американской компании Nvidia Дженсен Хуанг ушел в отставку. Об этом сказано в заявлении компании.
Как отмечается, временно исполнять обязанности гендиректора будет исполнительный вице-президент и финансовый директор компании Колетт Кресс, которая сохранит за собой прежние должности до назначения постоянного руководителя. Кресс работает в Nvidia с сентября 2013 года.
В качестве преемника Хуанга совет директоров рассматривает как внутренних, так и внешних кандидатов.
Ранее Nvidia инициировала независимое расследование в связи с появлением информации о том, что Хуанг мог стать объектом операции иностранной разведки, сообщает ТАСС.
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