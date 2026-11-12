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Экономика

Гендиректор Nvidia покинул свой пост

Гендиректор Nvidia покинул свой пост Гендиректор Nvidia покинул свой пост

Гендиректор американской компании Nvidia Дженсен Хуанг ушел в отставку. Об этом сказано в заявлении компании.

Гендиректор американской компании Nvidia Дженсен Хуанг ушел в отставку. Об этом сказано в заявлении компании.

Как отмечается, временно исполнять обязанности гендиректора будет исполнительный вице-президент и финансовый директор компании Колетт Кресс, которая сохранит за собой прежние должности до назначения постоянного руководителя. Кресс работает в Nvidia с сентября 2013 года. 

В качестве преемника Хуанга совет директоров рассматривает как внутренних, так и внешних кандидатов.

Ранее Nvidia инициировала независимое расследование в связи с появлением информации о том, что Хуанг мог стать объектом операции иностранной разведки, сообщает ТАСС.

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Теги:
#отставка
#гендиректор
#nvidia
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