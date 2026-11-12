Иранский кризис Переговоры по Украине Трамп 2.0 СВО
Москва
12 ноября 2026 / 20:33
КОТИРОВКИ
USD
12/11
82.6617
EUR
12/11
92.6968
Новости часа
Каллас: ЕС выступает за прекращение огня на Украине до переговоров AP: число жертв обрушения здания в Нью-Йорке возросло до пяти
Москва
12 ноября 2026 / 20:33
Котировки
USD
12/11
currency
82.6617
0.0000
EUR
12/11
currency
92.6968
0.0000
Владимир Олейник: Трамп стал сомнительным партнером в переговорах РФ, КНР и США
Владимир Олейник: Трамп стал сомнительным партнером в переговорах РФ, КНР и США
12 ноября 2026 / 12:10
Кто финансирует протесты в ЕС?
Кто финансирует протесты в ЕС?
12 ноября 2026 / 12:05
Политолог Вакаров: украинской делегацией на переговорах руководили европейцы
Политолог Вакаров: украинской делегацией на переговорах руководили европейцы
12 ноября 2026 / 12:01
Паузы в СВО не будет
Сергей Лавров
Все интервью
/ Дальнее зарубежье / Политика / Иранский кризис / Трамп 2.0
Политика

Трамп заявил, что США больше не нуждаются в сделке с Ираном

Трамп заявил, что США больше не нуждаются в сделке с Ираном Трамп заявил, что США больше не нуждаются в сделке с Ираном

Соединенным Штатам больше не нужна сделка с Ираном. Соответствующее сообщение американский лидер Дональд Трамп разместил в Truth Соц. сети.

Соединенным Штатам больше не нужна сделка с Ираном. Соответствующее сообщение американский лидер Дональд Трамп разместил в Truth Соц. сети.

"Нам не нужна сделка с Ираном. Эти времена давно прошли. У нас есть их деньги, сотни миллиардов долларов, и у нас есть их пролив!" - указал политик. 

Трамп также поручил вице-президенту Джей Ди Вэнсу сфокусироваться на расследовании "масштабной коррупции" в городах и штатах под управлением Демократической партии. 

Некоторое время назад госсекретарь США Марко Рубио заявил, что Вашингтон отвергает условия Тегерана на переговорах о завершении войны, считая требования исламской республики о репарациях абсурдными, сообщает ТАСС.

  • new_top
Теги:
#сша
#трамп
#иран
Также по теме:
12.11.2026 10:59
Трамп надеется, что США больше не придется наносить удары по Ирану
11.11.2026 13:57
В Иране не планируют вывозить из страны обогащенный уран
09.11.2026 13:45
Трамп предъявил счет странам, которые США защищали в конфликте с Ираном
03.11.2026 21:23
Трамп заявил, что не намерен убивать множество людей в Иране
03.11.2026 19:15
Иран настаивает на признании суверенитета над Ормузским проливом
03.11.2026 10:37
Трамп заявил, что не будет возобновлять удары по Ирану сразу после выборов
02.11.2026 17:33
Иран подтвердил готовность к переговорам со всеми сторонами конфликта
29.10.2026 20:33
В Иране заявили об отсутствии в словаре их народа слова "капитуляция"
28.10.2026 16:45
The Hill назвала сумму военных расходов США в противостоянии с Ираном
28.10.2026 10:18
Пезешкиан: Иран и Россия могут решать региональные проблемы без участия США
Владимир Олейник: Трамп стал сомнительным партнером в переговорах РФ, КНР и США
Владимир Олейник: Трамп стал сомнительным партнером в переговорах РФ, КНР и США
Кто финансирует протесты в ЕС?
Кто финансирует протесты в ЕС?
Политолог Вакаров: украинской делегацией на переговорах руководили европейцы
Политолог Вакаров: украинской делегацией на переговорах руководили европейцы
Паузы в СВО не будет
Сергей Лавров
Все интервью
19:16
Каллас: ЕС выступает за прекращение огня на Украине до переговоров
18:59
AP: число жертв обрушения здания в Нью-Йорке возросло до пяти
18:45
Путин на встрече с Уиткоффом и Кушнером отметил успех на гуманитарном треке
18:30
Суточные потери ВСУ в зоне спецоперации составили около 1,2 тыс. военных
18:15
Трамп заявил, что США больше не нуждаются в сделке с Ираном
17:58
Гендиректор Nvidia покинул свой пост
17:44
Индексация страховых пенсий в 2027 году пройдет в два этапа
17:28
Греф раскрыл источник своего вдохновения
17:15
Финляндия ввела новые ограничения на въезд российских спортсменов
16:58
Глава ЦБ РФ считает тупиком наращивание программ льготного кредитования
Все новости
Актуально
Иранский кризис
Переговоры по Украине
Трамп 2.0
СВО