Соединенным Штатам больше не нужна сделка с Ираном. Соответствующее сообщение американский лидер Дональд Трамп разместил в Truth Соц. сети.
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Политика
Трамп заявил, что США больше не нуждаются в сделке с Ираном
12 ноября 2026 / 18:15
© AP Photo/ Julia Demaree Nikhinson/ТАСС
Соединенным Штатам больше не нужна сделка с Ираном. Соответствующее сообщение американский лидер Дональд Трамп разместил в Truth Соц. сети.
"Нам не нужна сделка с Ираном. Эти времена давно прошли. У нас есть их деньги, сотни миллиардов долларов, и у нас есть их пролив!" - указал политик.
Трамп также поручил вице-президенту Джей Ди Вэнсу сфокусироваться на расследовании "масштабной коррупции" в городах и штатах под управлением Демократической партии.
Некоторое время назад госсекретарь США Марко Рубио заявил, что Вашингтон отвергает условия Тегерана на переговорах о завершении войны, считая требования исламской республики о репарациях абсурдными, сообщает ТАСС.
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