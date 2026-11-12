Трамп заявил, что США больше не нуждаются в сделке с Ираном

Соединенным Штатам больше не нужна сделка с Ираном. Соответствующее сообщение американский лидер Дональд Трамп разместил в Truth Соц. сети.

Соединенным Штатам больше не нужна сделка с Ираном. Соответствующее сообщение американский лидер Дональд Трамп разместил в Truth Соц. сети.

"Нам не нужна сделка с Ираном. Эти времена давно прошли. У нас есть их деньги, сотни миллиардов долларов, и у нас есть их пролив!" - указал политик.

Трамп также поручил вице-президенту Джей Ди Вэнсу сфокусироваться на расследовании "масштабной коррупции" в городах и штатах под управлением Демократической партии.

Некоторое время назад госсекретарь США Марко Рубио заявил, что Вашингтон отвергает условия Тегерана на переговорах о завершении войны, считая требования исламской республики о репарациях абсурдными, сообщает ТАСС.