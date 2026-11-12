Путин на встрече с Уиткоффом и Кушнером отметил успех на гуманитарном треке

Президент России Владимир Путин на встрече в Кремле с американскими эмиссарами Стивом Уиткоффом и Джаредом Кушнером обратил внимание на наличие успеха на гуманитарном треке по Украине.

Президент России Владимир Путин на встрече в Кремле с американскими эмиссарами Стивом Уиткоффом и Джаредом Кушнером обратил внимание на наличие успеха на гуманитарном треке по Украине.

"По меньшей мере на одном треке у нас есть положительный результат - на гуманитарном треке", - отметил он.

Глава российского государства также заявил о намечающемся обмене удерживаемыми лицами между Москвой и Киевом.

"Обмен удерживаемых лиц с обеих сторон, и намечается еще один крупный шаг в этом направлении", - указал он.

Вместе с тем Путин попросил передать благодарность президенту США Дональду Трампу за организацию нынешних контактов с украинской стороной.

10-11 ноября в столице Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ) прошли трехсторонние переговоры делегаций России, США и Украины, сообщает ТАСС.