AP: число жертв обрушения здания в Нью-Йорке возросло до пяти

Число жертв обрушения трехэтажного здания в районе Бруклин возросло до пяти, информировало агентство Associated Press.

Некоторое время назад мэр Нью-Йорка Зохран Мамдани сообщал о двух погибших в результате ЧП.

По данным AP, пожарные обнаружили под завалами тела еще трех человек. Уточняется, что не менее 17 пострадавших были госпитализированы, состояние 4 из них оценивается как критическое.

Сигнал о происшествии поступил в пожарную службу в 16:01 по местному времени (00:01 мск 12 ноября), сообщает ТАСС.