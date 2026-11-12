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AP: число жертв обрушения здания в Нью-Йорке возросло до пяти

AP: число жертв обрушения здания в Нью-Йорке возросло до пяти AP: число жертв обрушения здания в Нью-Йорке возросло до пяти

Число жертв обрушения трехэтажного здания в районе Бруклин возросло до пяти, информировало агентство Associated Press.

Число жертв обрушения трехэтажного здания в районе Бруклин возросло до пяти, информировало агентство Associated Press.

Некоторое время назад мэр Нью-Йорка Зохран Мамдани сообщал о двух погибших в результате ЧП.

По данным AP, пожарные обнаружили под завалами тела еще трех человек. Уточняется, что не менее 17 пострадавших были госпитализированы, состояние 4 из них оценивается как критическое.

Сигнал о происшествии поступил в пожарную службу в 16:01 по местному времени (00:01 мск 12 ноября), сообщает ТАСС.

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Теги:
#погибшие
#обрушение
#нью-йорк
#здание
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