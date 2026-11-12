Число жертв обрушения трехэтажного здания в районе Бруклин возросло до пяти, информировало агентство Associated Press.
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Общество
AP: число жертв обрушения здания в Нью-Йорке возросло до пяти
12 ноября 2026 / 18:59
© Денис Соловых/ ТАСС
Число жертв обрушения трехэтажного здания в районе Бруклин возросло до пяти, информировало агентство Associated Press.
Некоторое время назад мэр Нью-Йорка Зохран Мамдани сообщал о двух погибших в результате ЧП.
По данным AP, пожарные обнаружили под завалами тела еще трех человек. Уточняется, что не менее 17 пострадавших были госпитализированы, состояние 4 из них оценивается как критическое.
Сигнал о происшествии поступил в пожарную службу в 16:01 по местному времени (00:01 мск 12 ноября), сообщает ТАСС.
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