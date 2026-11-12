Иранский кризис Переговоры по Украине Трамп 2.0 СВО
Москва
13 ноября 2026 / 04:45
КОТИРОВКИ
USD
13/11
82.9803
EUR
13/11
92.3322
Новости часа
СМИ: японский премьер намерена обсудить с Путиным освобождение японского журналиста Путин заявил о возобновлении войны при введении европейских войск на Украину
Москва
13 ноября 2026 / 04:45
Котировки
USD
13/11
currency
82.9803
0.0000
EUR
13/11
currency
92.3322
0.0000
СМИ: японский премьер намерена обсудить с Путиным освобождение японского журналиста
СМИ: японский премьер намерена обсудить с Путиным освобождение японского журналиста
12 ноября 2026 / 22:36
Владимир Олейник: Трамп стал сомнительным партнером в переговорах РФ, КНР и США
Владимир Олейник: Трамп стал сомнительным партнером в переговорах РФ, КНР и США
12 ноября 2026 / 12:10
Кто финансирует протесты в ЕС?
Кто финансирует протесты в ЕС?
12 ноября 2026 / 12:05
Паузы в СВО не будет
Сергей Лавров
Все интервью
/ Дальнее зарубежье / Политика / Евроведение / Переговоры по Украине
Политика

Каллас: ЕС выступает за прекращение огня на Украине до переговоров

Каллас: ЕС выступает за прекращение огня на Украине до переговоров Каллас: ЕС выступает за прекращение огня на Украине до переговоров

Европейский союз выступает за то, чтобы до переговоров об урегулировании украинского конфликта было обеспечено прекращение огня. Такое заявление сделала глава евродипломатии Кая Каллас по прибытии в Дублин на саммит Европейского политического сообщества.

Европейский союз выступает за то, чтобы до переговоров об урегулировании украинского конфликта было обеспечено прекращение огня. Такое заявление сделала глава евродипломатии Кая Каллас по прибытии в Дублин на саммит Европейского политического сообщества.

Каллас отметила важность "последовательности событий". Якобы "сначала должно быть прекращение огня, затем можно начать говорить о мирном соглашении и только потом обсуждать архитектуру безопасности в Европе", указала она.

Вместе с тем глава дипслужбы ЕС высказала мнение, что в ЕС "уже есть архитектура безопасности". Она дала понять, что Брюссель не заинтересован в обсуждении данного вопроса и полагает, что дискуссия об архитектуре безопасности в Европе отвлекает внимание от вопроса о завершении военных действий на Украине, сообщает ТАСС.

  • new_top
Теги:
#украина
#переговоры
#прекращение огня
#ес
#каллас
Также по теме:
12.11.2026 21:59
Путин заявил о возобновлении войны при введении европейских войск на Украину
12.11.2026 21:46
Bloomberg: ЕС введет новые санкции против российских банков и энергетики
12.11.2026 20:15
Мерц заявил о приближении "решающих месяцев" в ситуации вокруг Украины
12.11.2026 14:30
Стубб не исключил переговоров РФ, США, Украины и ЕС в ближайшее время
11.11.2026 17:58
Мединский назвал условие участия Европы в мирных переговорах по Украине
11.11.2026 17:15
Мединский заявил, что систему безопасности в Европе нужно "лечить"
11.11.2026 13:45
Сербский "Студенческий список" не считает членство в ЕС своим приоритетом
11.11.2026 12:29
Стубб считает Путина "очень проницательным" собеседником
11.11.2026 10:58
Фицо считает ошибкой ФРГ финансирование украинского конфликта
10.11.2026 21:59
Фицо назвал кандидата от ЕС для участия в переговорах по Украине
СМИ: японский премьер намерена обсудить с Путиным освобождение японского журналиста
СМИ: японский премьер намерена обсудить с Путиным освобождение японского журналиста
Владимир Олейник: Трамп стал сомнительным партнером в переговорах РФ, КНР и США
Владимир Олейник: Трамп стал сомнительным партнером в переговорах РФ, КНР и США
Кто финансирует протесты в ЕС?
Кто финансирует протесты в ЕС?
Паузы в СВО не будет
Сергей Лавров
Все интервью
21:59
Путин заявил о возобновлении войны при введении европейских войск на Украину
21:46
Bloomberg: ЕС введет новые санкции против российских банков и энергетики
21:29
Трамп предложил Тиму Куку возглавить Nvidia
21:14
Путин заявил, что стремится к вечному миру на Украине
20:59
Nikkei: в Японии прорабатывают возможность встречи Такаити с Путиным на АТЭС
20:45
Каныбек Калматов стал обладателем "Бриллиантовой бабочки" как лучший режиссер
20:30
Президент РФ предложил организовать гуманитарную миссию в Константиновке
20:15
Мерц заявил о приближении "решающих месяцев" в ситуации вокруг Украины
19:59
Трамп пригрозил Мексике удвоить тарифы из-за потоков нелегальных мигрантов
19:45
Путин: иностранные войска на Украине представляют угрозу нацбезопасности РФ
Все новости
Актуально
Иранский кризис
Переговоры по Украине
Трамп 2.0
СВО