Каллас: ЕС выступает за прекращение огня на Украине до переговоров

Европейский союз выступает за то, чтобы до переговоров об урегулировании украинского конфликта было обеспечено прекращение огня. Такое заявление сделала глава евродипломатии Кая Каллас по прибытии в Дублин на саммит Европейского политического сообщества.

Европейский союз выступает за то, чтобы до переговоров об урегулировании украинского конфликта было обеспечено прекращение огня. Такое заявление сделала глава евродипломатии Кая Каллас по прибытии в Дублин на саммит Европейского политического сообщества.

Каллас отметила важность "последовательности событий". Якобы "сначала должно быть прекращение огня, затем можно начать говорить о мирном соглашении и только потом обсуждать архитектуру безопасности в Европе", указала она.

Вместе с тем глава дипслужбы ЕС высказала мнение, что в ЕС "уже есть архитектура безопасности". Она дала понять, что Брюссель не заинтересован в обсуждении данного вопроса и полагает, что дискуссия об архитектуре безопасности в Европе отвлекает внимание от вопроса о завершении военных действий на Украине, сообщает ТАСС.