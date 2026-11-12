Цена нефти Brent растет более чем на 1,6% после заявления Трампа по Ирану

Цена фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в январе 2027 года на бирже ICE в Лондоне растет более чем на 1,6%, следует из данных торгов. Соответствующая динамика наблюдается после заявления в Truth Соц. сети президента США Дональда Трампа о том, что Вашингтон больше не нуждаются в заключении сделки с Тегераном.

Цена фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в январе 2027 года на бирже ICE в Лондоне растет более чем на 1,6%, следует из данных торгов. Соответствующая динамика наблюдается после заявления в Truth Соц. сети президента США Дональда Трампа о том, что Вашингтон больше не нуждаются в заключении сделки с Тегераном.

До слов американского лидера, на 16:05 мск, нефть Brent снижалась на 0,74% и торговалась на уровне $92,07 за баррель.

К 16:12 мск, после заявления Трампа цена Brent перешла к росту на 1,66% и находилась на отметке в $94,3 за баррель. Вместе с тем фьючерc на нефть сорта WTI с поставкой в декабре рос на 1,32% и составлял $87,67 за баррель, сообщает ТАСС.