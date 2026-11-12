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Безопасность

Путин: иностранные войска на Украине представляют угрозу нацбезопасности РФ

Путин: иностранные войска на Украине представляют угрозу нацбезопасности РФ Путин: иностранные войска на Украине представляют угрозу нацбезопасности РФ

Для Москвы неприемлема возможность присутствия иностранных контингентов на Украине, так как это приставляет собой угрозу национальной безопасности России. На этом акцентировал внимание президент РФ Владимир Путин при общении с американскими эмиссарами Стивом Уиткоффом и Джаредом Кушнером.

Для Москвы неприемлема возможность присутствия иностранных контингентов на Украине, так как это приставляет собой угрозу национальной безопасности России. На этом акцентировал внимание президент РФ Владимир Путин при общении с американскими эмиссарами Стивом Уиткоффом и Джаредом Кушнером.

"Мы с самого начала отмечали, что для нас абсолютно неприемлемо присутствие любых иностранных войск на территории Украины. Поскольку мы считаем, что это несет угрозу безопасности России", - заявил Путин.

"И в принципе с этим все согласились. Во всяком случае, во время переговоров в Стамбуле было именно так. Ну и до сих пор все, вроде как, не возражали. Европейцы знают об этом", - отметил он, сообщает ТАСС.

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Теги:
#россия
#путин
#украина
#угроза
#иностранные войска
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