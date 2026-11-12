Для Москвы неприемлема возможность присутствия иностранных контингентов на Украине, так как это приставляет собой угрозу национальной безопасности России. На этом акцентировал внимание президент РФ Владимир Путин при общении с американскими эмиссарами Стивом Уиткоффом и Джаредом Кушнером.
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Безопасность
Путин: иностранные войска на Украине представляют угрозу нацбезопасности РФ
12 ноября 2026 / 19:45
© Вячеслав Прокофьев/ ТАСС
Для Москвы неприемлема возможность присутствия иностранных контингентов на Украине, так как это приставляет собой угрозу национальной безопасности России. На этом акцентировал внимание президент РФ Владимир Путин при общении с американскими эмиссарами Стивом Уиткоффом и Джаредом Кушнером.
"Мы с самого начала отмечали, что для нас абсолютно неприемлемо присутствие любых иностранных войск на территории Украины. Поскольку мы считаем, что это несет угрозу безопасности России", - заявил Путин.
"И в принципе с этим все согласились. Во всяком случае, во время переговоров в Стамбуле было именно так. Ну и до сих пор все, вроде как, не возражали. Европейцы знают об этом", - отметил он, сообщает ТАСС.
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