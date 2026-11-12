Президент США Дональд Трамп заявил, что удвоит размер тарифов, действующих в отношении Мексики, если власти страны не остановят потоки направляющихся в Соединенные Штаты мигрантов.
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Политика
Трамп пригрозил Мексике удвоить тарифы из-за потоков нелегальных мигрантов
12 ноября 2026 / 19:59
© AP Photo/ Alex Brandon/ТАСС
Президент США Дональд Трамп заявил, что удвоит размер тарифов, действующих в отношении Мексики, если власти страны не остановят потоки направляющихся в Соединенные Штаты мигрантов.
"Формируются огромные караваны, они начали свой нелегальный марш через Мексику. Мы их не примем. Мексика должна немедленно разобраться с этим, иначе мы немедленно удвоим размер тарифов" - указал американский лидер в Truth Соц. сети.
Он считает, что "якобы поражение Республиканской партии на промежуточных выборах" повлекло за собой "очередное вторжение" нелегалов в США, сообщает ТАСС.
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