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Политика

Мерц заявил о приближении "решающих месяцев" в ситуации вокруг Украины

Мерц заявил о приближении "решающих месяцев" в ситуации вокруг Украины Мерц заявил о приближении "решающих месяцев" в ситуации вокруг Украины

Канцлер ФРГ Фридрих Мерц выразил мнение, что в преддверии зимы в ситуации вокруг Украины наступают решающие месяцы.

Канцлер ФРГ Фридрих Мерц выразил мнение, что в преддверии зимы в ситуации вокруг Украины наступают решающие месяцы.

"Наступают решающие месяцы. Предстоящая зима будет очень сложной для страны", - отметил он в беседе с журналистами по прибытии на саммит Европейского политического сообщества в Дублине.

По словам главы германского правительства, многое зависит от того, сохранят ли европейцы сплоченность в украинском вопросе.

Некоторое время назад британская газета Financial Times (FT) информировала о том, что в письме председателю Евросовета Антониу Коште кнцлер ФРГ пригрозил заблокировать принятие семилетнего бюджета ЕС, если все государства сообщества не возьмут на себя обязательство выделять финансовую помощь Киеву, сообщает ТАСС

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Теги:
#украина
#мерц
#решающие месяцы
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