Иранский кризис Переговоры по Украине Трамп 2.0 СВО
Москва
13 ноября 2026 / 04:46
КОТИРОВКИ
USD
13/11
82.9803
EUR
13/11
92.3322
Новости часа
СМИ: японский премьер намерена обсудить с Путиным освобождение японского журналиста Путин заявил о возобновлении войны при введении европейских войск на Украину
Москва
13 ноября 2026 / 04:46
Котировки
USD
13/11
currency
82.9803
0.0000
EUR
13/11
currency
92.3322
0.0000
СМИ: японский премьер намерена обсудить с Путиным освобождение японского журналиста
СМИ: японский премьер намерена обсудить с Путиным освобождение японского журналиста
12 ноября 2026 / 22:36
Владимир Олейник: Трамп стал сомнительным партнером в переговорах РФ, КНР и США
Владимир Олейник: Трамп стал сомнительным партнером в переговорах РФ, КНР и США
12 ноября 2026 / 12:10
Кто финансирует протесты в ЕС?
Кто финансирует протесты в ЕС?
12 ноября 2026 / 12:05
Паузы в СВО не будет
Сергей Лавров
Все интервью
/ Россия / Безопасность / США: после империи / Переговоры по Украине
Безопасность

Президент РФ предложил организовать гуманитарную миссию в Константиновке

Президент РФ предложил организовать гуманитарную миссию в Константиновке Президент РФ предложил организовать гуманитарную миссию в Константиновке

Президент России Владимир Путин во время переговоров с американскими эмиссарами Стивом Уиткоффом и Джаредом Кушнером предложил организовать гуманитарную миссию из Константиновки по аналогии с Алешками.

Президент России Владимир Путин во время переговоров с американскими эмиссарами Стивом Уиткоффом и Джаредом Кушнером предложил организовать гуманитарную миссию из Константиновки по аналогии с Алешками.

"В Донбассе есть такой населенный пункт - Константиновка, там еще остаются около 400-500 гражданских лиц. Давайте сделаем то же самое, что и в Алешках, пригласим представителей иностранных СМИ", - сказал он. 

Путин отметил, что Константиновка находится под контролем РФ и российская сторона готова обеспечить безопасность возможной гуманитарной миссии. 

Он также предложил поручить организовать гуманитарную миссию в Константиновке уполномоченным по правам человека в России и Украине Яне Лантратовой и Дмитрию Лубинцу.

"Поручим это людям, которые занимаются правами человека с обеих сторон. Если, как утверждают украинские власти, они и контролируют этот город - пусть обеспечат там безопасность", - сказал российский лидер, сообщает ТАСС

  • new_top
Теги:
#путин
#константиновка
#гуманитарная миссия
Также по теме:
12.11.2026 21:14
Путин заявил, что стремится к вечному миру на Украине
12.11.2026 19:59
Трамп пригрозил Мексике удвоить тарифы из-за потоков нелегальных мигрантов
12.11.2026 18:45
Путин на встрече с Уиткоффом и Кушнером отметил успех на гуманитарном треке
12.11.2026 15:30
Рябков подтвердил наличие драйва США в поиске развязок по Украине
12.11.2026 12:32
Дмитриев встретил Уиткоффа и Кушнера в куртке с символикой сборной России
12.11.2026 11:40
США и КНР подтвердили важность проведения трехсторонних переговоров с РФ
11.11.2026 21:41
Кушнер считает вопрос территорий самым сложным на переговорах
11.11.2026 20:15
Скончался российский посол в США Александр Дарчиев
11.11.2026 18:57
В Кремле назвали дату встречи Путина с Уиткоффом и Кушнером
11.11.2026 16:33
Мединский назвал посланников президента США эффективными людьми
СМИ: японский премьер намерена обсудить с Путиным освобождение японского журналиста
СМИ: японский премьер намерена обсудить с Путиным освобождение японского журналиста
Владимир Олейник: Трамп стал сомнительным партнером в переговорах РФ, КНР и США
Владимир Олейник: Трамп стал сомнительным партнером в переговорах РФ, КНР и США
Кто финансирует протесты в ЕС?
Кто финансирует протесты в ЕС?
Паузы в СВО не будет
Сергей Лавров
Все интервью
21:59
Путин заявил о возобновлении войны при введении европейских войск на Украину
21:46
Bloomberg: ЕС введет новые санкции против российских банков и энергетики
21:29
Трамп предложил Тиму Куку возглавить Nvidia
21:14
Путин заявил, что стремится к вечному миру на Украине
20:59
Nikkei: в Японии прорабатывают возможность встречи Такаити с Путиным на АТЭС
20:45
Каныбек Калматов стал обладателем "Бриллиантовой бабочки" как лучший режиссер
20:30
Президент РФ предложил организовать гуманитарную миссию в Константиновке
20:15
Мерц заявил о приближении "решающих месяцев" в ситуации вокруг Украины
19:59
Трамп пригрозил Мексике удвоить тарифы из-за потоков нелегальных мигрантов
19:45
Путин: иностранные войска на Украине представляют угрозу нацбезопасности РФ
Все новости
Актуально
Иранский кризис
Переговоры по Украине
Трамп 2.0
СВО