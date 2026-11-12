Президент РФ предложил организовать гуманитарную миссию в Константиновке

Президент России Владимир Путин во время переговоров с американскими эмиссарами Стивом Уиткоффом и Джаредом Кушнером предложил организовать гуманитарную миссию из Константиновки по аналогии с Алешками.

Президент России Владимир Путин во время переговоров с американскими эмиссарами Стивом Уиткоффом и Джаредом Кушнером предложил организовать гуманитарную миссию из Константиновки по аналогии с Алешками.

"В Донбассе есть такой населенный пункт - Константиновка, там еще остаются около 400-500 гражданских лиц. Давайте сделаем то же самое, что и в Алешках, пригласим представителей иностранных СМИ", - сказал он.

Путин отметил, что Константиновка находится под контролем РФ и российская сторона готова обеспечить безопасность возможной гуманитарной миссии.

Он также предложил поручить организовать гуманитарную миссию в Константиновке уполномоченным по правам человека в России и Украине Яне Лантратовой и Дмитрию Лубинцу.

"Поручим это людям, которые занимаются правами человека с обеих сторон. Если, как утверждают украинские власти, они и контролируют этот город - пусть обеспечат там безопасность", - сказал российский лидер, сообщает ТАСС.