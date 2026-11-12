Победителем II Открытой Евразийской кинопремии \"Бриллиантовая бабочка\" в номинации лучший режиссер стал Каныбек Калматов из Кыргызстана, сообщает ТАСС .

Победителем II Открытой Евразийской кинопремии "Бриллиантовая бабочка" в номинации лучший режиссер стал Каныбек Калматов из Кыргызстана, сообщает ТАСС.

Награда ему присуждена за работу над фильмом "Айтматов" - биографической драмой, посвященной жизни советского писателя Чингиза Айтматова.

Роли в картине исполнили Болот Тентимышов, Сергей Безруков, Равшана Куркова и другие.