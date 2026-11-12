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Каныбек Калматов стал обладателем "Бриллиантовой бабочки" как лучший режиссер

Каныбек Калматов стал обладателем "Бриллиантовой бабочки" как лучший режиссер Каныбек Калматов стал обладателем "Бриллиантовой бабочки" как лучший режиссер

Победителем II Открытой Евразийской кинопремии \"Бриллиантовая бабочка\" в номинации лучший режиссер стал Каныбек Калматов из Кыргызстана, сообщает ТАСС.

Победителем II Открытой Евразийской кинопремии "Бриллиантовая бабочка" в номинации лучший режиссер стал Каныбек Калматов из Кыргызстана, сообщает ТАСС.

Награда ему присуждена за работу над фильмом "Айтматов" - биографической драмой, посвященной жизни советского писателя Чингиза Айтматова.

Роли в картине исполнили Болот Тентимышов, Сергей Безруков, Равшана Куркова и другие. 

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Теги:
#бриллиантовая бабочка
#лучший режиссер
#каныбек калматов
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