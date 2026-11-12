Победителем II Открытой Евразийской кинопремии \"Бриллиантовая бабочка\" в номинации лучший режиссер стал Каныбек Калматов из Кыргызстана, сообщает ТАСС.
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Общество
Каныбек Калматов стал обладателем "Бриллиантовой бабочки" как лучший режиссер
12 ноября 2026 / 20:45
© Сергей Савостьянов/ ТАСС
Победителем II Открытой Евразийской кинопремии "Бриллиантовая бабочка" в номинации лучший режиссер стал Каныбек Калматов из Кыргызстана, сообщает ТАСС.
Награда ему присуждена за работу над фильмом "Айтматов" - биографической драмой, посвященной жизни советского писателя Чингиза Айтматова.
Роли в картине исполнили Болот Тентимышов, Сергей Безруков, Равшана Куркова и другие.
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