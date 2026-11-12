Nikkei: в Японии прорабатывают возможность встречи Такаити с Путиным на АТЭС

В Японии прорабатывают возможность прямого контакта между премьер-министром Санаэ Такаити и президентом России Владимиром Путиным на полях саммита АТЭС, который состоится в КНР 18-19 ноября. Об этом пишет газета Nikkei , ссылаясь на высокопоставленный источник в японском правительстве.

В Японии прорабатывают возможность прямого контакта между премьер-министром Санаэ Такаити и президентом России Владимиром Путиным на полях саммита АТЭС, который состоится в КНР 18-19 ноября. Об этом пишет газета Nikkei, ссылаясь на высокопоставленный источник в японском правительстве.

Вместе с тем, по данным агентства Kyodo, в Токио обсуждают возможность контактов между лидерами России и Японии, сообщает ТАСС.