В Японии прорабатывают возможность прямого контакта между премьер-министром Санаэ Такаити и президентом России Владимиром Путиным на полях саммита АТЭС, который состоится в КНР 18-19 ноября. Об этом пишет газета Nikkei, ссылаясь на высокопоставленный источник в японском правительстве.
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Политика
Nikkei: в Японии прорабатывают возможность встречи Такаити с Путиным на АТЭС
12 ноября 2026 / 20:59
© Kiyoshi Ota/ Pool Photo via AP/ТАСС
В Японии прорабатывают возможность прямого контакта между премьер-министром Санаэ Такаити и президентом России Владимиром Путиным на полях саммита АТЭС, который состоится в КНР 18-19 ноября. Об этом пишет газета Nikkei, ссылаясь на высокопоставленный источник в японском правительстве.
Вместе с тем, по данным агентства Kyodo, в Токио обсуждают возможность контактов между лидерами России и Японии, сообщает ТАСС.
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