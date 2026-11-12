Иранский кризис Переговоры по Украине Трамп 2.0 СВО
Москва
13 ноября 2026 / 04:46
КОТИРОВКИ
USD
13/11
82.9803
EUR
13/11
92.3322
Новости часа
СМИ: японский премьер намерена обсудить с Путиным освобождение японского журналиста Путин заявил о возобновлении войны при введении европейских войск на Украину
Москва
13 ноября 2026 / 04:46
Котировки
USD
13/11
currency
82.9803
0.0000
EUR
13/11
currency
92.3322
0.0000
СМИ: японский премьер намерена обсудить с Путиным освобождение японского журналиста
СМИ: японский премьер намерена обсудить с Путиным освобождение японского журналиста
12 ноября 2026 / 22:36
Владимир Олейник: Трамп стал сомнительным партнером в переговорах РФ, КНР и США
Владимир Олейник: Трамп стал сомнительным партнером в переговорах РФ, КНР и США
12 ноября 2026 / 12:10
Кто финансирует протесты в ЕС?
Кто финансирует протесты в ЕС?
12 ноября 2026 / 12:05
Паузы в СВО не будет
Сергей Лавров
Все интервью
/ Дальнее зарубежье / Политика / Многополярный мир / Геополитика
Политика

Nikkei: в Японии прорабатывают возможность встречи Такаити с Путиным на АТЭС

Nikkei: в Японии прорабатывают возможность встречи Такаити с Путиным на АТЭС Nikkei: в Японии прорабатывают возможность встречи Такаити с Путиным на АТЭС

В Японии прорабатывают возможность прямого контакта между премьер-министром Санаэ Такаити и президентом России Владимиром Путиным на полях саммита АТЭС, который состоится в КНР 18-19 ноября. Об этом пишет газета Nikkei, ссылаясь на высокопоставленный источник в японском правительстве.

В Японии прорабатывают возможность прямого контакта между премьер-министром Санаэ Такаити и президентом России Владимиром Путиным на полях саммита АТЭС, который состоится в КНР 18-19 ноября. Об этом пишет газета Nikkei, ссылаясь на высокопоставленный источник в японском правительстве.

Вместе с тем, по данным агентства Kyodo, в Токио обсуждают возможность контактов между лидерами России и Японии, сообщает ТАСС.

  • new_top
Теги:
#япония
#встреча
#атэс
#такаити
#путиным
Также по теме:
12.11.2026 12:59
Си Цзиньпин: Пекин учтет интересы населения Тайваня при воссоединении
09.11.2026 17:45
Канада расширила список санкций в отношении России
06.11.2026 21:57
Путин: Россия благодарна ОАЭ за помощь в урегулировании украинского кризиса
06.11.2026 10:23
Президент Парагвая объявил об отставке после краха Ueno Bank
03.11.2026 11:20
Песков заявил об организации встречи лидеров РФ, КНР и США
02.11.2026 16:33
Шойгу отметил, что Западу "постоянно нужен какой-то враг"
30.10.2026 15:14
Си Цзиньпин заявил, что мировую экономику невозможно превратить в изолированные "озера"
30.10.2026 12:14
Родригес назначила нового главу МИД Венесуэлы
30.10.2026 10:21
Путин: при реформировании ООН важно "не выплеснуть с водой ребенка"
28.10.2026 17:59
Токаев: ситуация в мире сегодня сложнее времен холодной войны
СМИ: японский премьер намерена обсудить с Путиным освобождение японского журналиста
СМИ: японский премьер намерена обсудить с Путиным освобождение японского журналиста
Владимир Олейник: Трамп стал сомнительным партнером в переговорах РФ, КНР и США
Владимир Олейник: Трамп стал сомнительным партнером в переговорах РФ, КНР и США
Кто финансирует протесты в ЕС?
Кто финансирует протесты в ЕС?
Паузы в СВО не будет
Сергей Лавров
Все интервью
21:59
Путин заявил о возобновлении войны при введении европейских войск на Украину
21:46
Bloomberg: ЕС введет новые санкции против российских банков и энергетики
21:29
Трамп предложил Тиму Куку возглавить Nvidia
21:14
Путин заявил, что стремится к вечному миру на Украине
20:59
Nikkei: в Японии прорабатывают возможность встречи Такаити с Путиным на АТЭС
20:45
Каныбек Калматов стал обладателем "Бриллиантовой бабочки" как лучший режиссер
20:30
Президент РФ предложил организовать гуманитарную миссию в Константиновке
20:15
Мерц заявил о приближении "решающих месяцев" в ситуации вокруг Украины
19:59
Трамп пригрозил Мексике удвоить тарифы из-за потоков нелегальных мигрантов
19:45
Путин: иностранные войска на Украине представляют угрозу нацбезопасности РФ
Все новости
Актуально
Иранский кризис
Переговоры по Украине
Трамп 2.0
СВО