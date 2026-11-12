Президент России Владимир Путин при общении в Кремле с американскими эмиссарами Стивом Уиткоффом и Джаредом Кушнером заявил, что ему бы хотелось, чтобы мир на Украине был вечным.
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Путин заявил, что стремится к вечному миру на Украине
12 ноября 2026 / 21:14
© Михаил Метцель/ POOL/ ТАСС
Президент России Владимир Путин при общении в Кремле с американскими эмиссарами Стивом Уиткоффом и Джаредом Кушнером заявил, что ему бы хотелось, чтобы мир на Украине был вечным.
"Что касается длительности мира на Украине и его устойчивости, надежности, нам бы тоже хотелось, чтобы это был вечный мир", - подчеркнул он.
"Мы все говорим о том, что мы хотим мира в нынешней зоне боевых действий, мира между Россией и Украиной. И этот мир должен быть длительным. Я бы хотел, чтобы этот мир был вечным", - указал российский лидер, сообщает ТАСС.
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