Путин заявил, что стремится к вечному миру на Украине

Президент России Владимир Путин при общении в Кремле с американскими эмиссарами Стивом Уиткоффом и Джаредом Кушнером заявил, что ему бы хотелось, чтобы мир на Украине был вечным.

Президент России Владимир Путин при общении в Кремле с американскими эмиссарами Стивом Уиткоффом и Джаредом Кушнером заявил, что ему бы хотелось, чтобы мир на Украине был вечным.

"Что касается длительности мира на Украине и его устойчивости, надежности, нам бы тоже хотелось, чтобы это был вечный мир", - подчеркнул он.

"Мы все говорим о том, что мы хотим мира в нынешней зоне боевых действий, мира между Россией и Украиной. И этот мир должен быть длительным. Я бы хотел, чтобы этот мир был вечным", - указал российский лидер, сообщает ТАСС.