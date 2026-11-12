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СМИ: японский премьер намерена обсудить с Путиным освобождение японского журналиста

СМИ: японский премьер намерена обсудить с Путиным освобождение японского журналиста СМИ: японский премьер намерена обсудить с Путиным освобождение японского журналиста

Как сообщило японское агентство Киодо со ссылкой на дипломатические источники, Россия и Япония рассматривают возможность встречи президента России Владимира Путина и премьер-министра Японии на полях саммита АТЭС в Китае 18-19 ноября.

Как сообщило японское агентство Киодо со ссылкой на дипломатические источники, Россия и Япония рассматривают возможность встречи президента России Владимира Путина и премьер-министра Японии на полях саммита АТЭС в Китае 18-19 ноября.

Если такая встреча состоится, то японская сторона намерена потребовать освобождения японского журналиста Юки Имаи, корреспондента японской газеты "Хоккайдо симбун" в Южно-Сахалинске. 13 октября он был задержании на Сахалине по подозрению в шпионаже и заключен под стражу на 2 месяца.

Генеральный секретарь кабинета министров Японии Минору Кихара вновь призвал к немедленному освобождению Имаи. «Мы будем и впредь использовать любую возможность, чтобы предъявить наши требования российскому правительству», - заявил он на пресс-конференции 12 ноября.

В ходе встречи главы МИД РФ Сергея Лаврова с с японским коллегой Тосимицу Мотэги на полях совещания министров иностранных дел Группы двадцати (СМИД G20) в Атланте 30 октября японская сторона также затрагивала тему освобождения японского журналиста. Встреча проходила по инициативе японской стороны.

 

 

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Теги:
#россия
#япония
#шпионаж
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