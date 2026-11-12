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Экономика

Трамп предложил Тиму Куку возглавить Nvidia

Трамп предложил Тиму Куку возглавить Nvidia Трамп предложил Тиму Куку возглавить Nvidia

Президент США Дональд Трамп предложил назначить главой компании Nvidia экс-гендиректора, председателя совета директоров американской корпорации Apple Тима Кука.

Президент США Дональд Трамп предложил назначить главой компании Nvidia экс-гендиректора, председателя совета директоров американской корпорации Apple Тима Кука.

"Теперь, когда отлично потрудившийся гендиректор Nvidia Дженсен Хуанг покинул свой пост, есть только один человек, который может его заменить, это Тим Кук из Apple. Легенда сменит легенду", - указал американский лидер в Truth Соц. сети.

Ранее 12 ноября стало известно об отставке Хуанга с должности гендиректора Nvidia, а также его выходе из состава совета директоров. Временно исполнять обязанности гендиректора будет исполнительный вице-президент и финансовый директор компании Колетт Кресс.

Некоторое время назад Nvidia инициировала независимое расследование в связи с появлением информации о том, что Хуанг мог стать объектом операции иностранной разведки, сообщает ТАСС.

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Теги:
#трамп
#глава
#пост
#тим кук
#nvidia
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