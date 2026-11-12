Bloomberg: ЕС введет новые санкции против российских банков и энергетики

Евросоюз планирует ввести новые санкции против России, нацеленные на банки и энергетический сектор страны. Об этом со ссылкой на источники передает агентство Bloomberg .

Евросоюз планирует ввести новые санкции против России, нацеленные на банки и энергетический сектор страны. Об этом со ссылкой на источники передает агентство Bloomberg.

Как отмечается, в сообществе также намерены применить ограничительные меры в отношении танкеров.

Ранее сообщалось, что послы ЕС согласовали очередное расширение антироссийского санкционного списка, в который внесены 43 человека и порядка 100 юридических лиц. Соответсвующий документ может быть утвержден министрами иностранных дел ЕС 16 ноября на встрече в Брюсселе, передает ТАСС.