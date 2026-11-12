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Путин заявил о возобновлении войны при введении европейских войск на Украину

Путин заявил о возобновлении войны при введении европейских войск на Украину Путин заявил о возобновлении войны при введении европейских войск на Украину

Любой ввод иностранных войск на Украину после заключения мира повлечет за собой возобновление боевых действий. На это обратил внимание при общении с американскими переговрщиками в Кремле президент РФ Владимир Путин.

Любой ввод иностранных войск на Украину после заключения мира повлечет за собой возобновление боевых действий. На это обратил внимание при общении с американскими переговрщиками в Кремле президент РФ Владимир Путин.

По его словам, для России неприемлемо присутствие иностранных войск на Украине. "Европейцы знают об этом. Что мы слышим от них? Что после заключения мира они сразу же введут войска на территорию Украины. Что это означает? Для нас это законная цель, то есть война тут же возобновится".

"Президент Трамп предлагает: давайте договоримся об инструментах обеспечения безопасности в Европе в целом. Что мы слышим от европейцев? "Нет, только после мира на Украине". Но после мира на Украине они собираются вводить войска. А это - продолжение войны. Круг замкнулся", - заключил российский лидер, сообщает ТАСС.

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Теги:
#путин
#украина
#война
#европа
#войска
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