Американский переговорщик Стив Уиткофф заявил, что по итогам встречи с президентом РФ Владимиром Путиным в Кремле был согласован еще один раунд трехсторонних переговоров.

Американский переговорщик Стив Уиткофф заявил, что по итогам встречи с президентом РФ Владимиром Путиным в Кремле был согласован еще один раунд трехсторонних переговоров.

"На мой взгляд, прогресс был достигнут. Никто не думал, что мы возобновим трехсторонние переговоры. Но мы их возобновили. Мы назначили новую встречу", - отметил он в интервью корреспонденту CNN.

По утверждению Уиткоффа, к следующему этапу переговоров по украинскому урегулированию также подключатся европейские представители, сообщает ТАСС.