Американский переговорщик Стив Уиткофф заявил, что по итогам встречи с президентом РФ Владимиром Путиным в Кремле был согласован еще один раунд трехсторонних переговоров.
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Политика
Уиткофф заявил, что стороны согласовали новый раунд трехсторонних переговоров
13 ноября 2026 / 10:17
© Вячеслав Прокофьев/ ТАСС
Американский переговорщик Стив Уиткофф заявил, что по итогам встречи с президентом РФ Владимиром Путиным в Кремле был согласован еще один раунд трехсторонних переговоров.
"На мой взгляд, прогресс был достигнут. Никто не думал, что мы возобновим трехсторонние переговоры. Но мы их возобновили. Мы назначили новую встречу", - отметил он в интервью корреспонденту CNN.
По утверждению Уиткоффа, к следующему этапу переговоров по украинскому урегулированию также подключатся европейские представители, сообщает ТАСС.
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