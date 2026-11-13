В России важно развивать национальные виды спорта, поддерживать инновационные спортивные направления. На это обратил внимание президент РФ Владимир Путин в ходе заседания Совета по спорту.

В России важно развивать национальные виды спорта, поддерживать инновационные спортивные направления. На это обратил внимание президент РФ Владимир Путин в ходе заседания Совета по спорту.

"Безусловно, олимпийские дисциплины являются лишь частью всего многообразия спорта. Нам важно более активно развивать и национальные виды спорта как уникальное культурное, и историческое наследие народов страны, поддерживать популярные у молодежи инновационные направления спортивных и игровых соревнований, связанных с цифровыми и другими технологиями", - подчеркнул глава государства.

Он убежден, что мероприятия в сфере физкультуры и спорта имеют здесь особое значение. "Это прямое, непосредственное участие человека в спортивной жизни страны, региона, города или поселка. Значит, и соответствующих проектов должно быть больше, а их доступность шире", - отметил Путин.

По его словам, необходимо поддерживать и общественные, и корпоративные бизнес-инициативы по проведению соревнований, разработать оптимальный алгоритм взаимодействия организаторов и федераций по видам спорта. "Эти подходы следует отразить в концепции развития массового спорта, а сам такой системный документ необходимо утвердить летом 2027 года", - заключил президент, сообщает ТАСС.