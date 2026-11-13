Президент США Дональд Трамп в интервью телеканалу Salem News Channel заявил, что намерен действовать решительно в вопросе применения военной силы против Ирана, если это будет необходимо для защиты американских союзников.

Президент США Дональд Трамп в интервью телеканалу Salem News Channel заявил, что намерен действовать решительно в вопросе применения военной силы против Ирана, если это будет необходимо для защиты американских союзников.

"Нет, никаких колебаний. На нынешнем этапе у нас все очень хорошо", - отметил полотик, сообщает ТАСС.