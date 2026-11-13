Президент США Дональд Трамп в интервью телеканалу Salem News Channel заявил, что намерен действовать решительно в вопросе применения военной силы против Ирана, если это будет необходимо для защиты американских союзников.
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Безопасность
Трамп "без колебаний" может применить военную силу против Ирана
13 ноября 2026 / 10:59
© AP Photo/ Alex Brandon/ТАСС
Президент США Дональд Трамп в интервью телеканалу Salem News Channel заявил, что намерен действовать решительно в вопросе применения военной силы против Ирана, если это будет необходимо для защиты американских союзников.
"Нет, никаких колебаний. На нынешнем этапе у нас все очень хорошо", - отметил полотик, сообщает ТАСС.
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