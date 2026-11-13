Переговоры в Абу-Даби перевернули шахматную доску. Мнение

Переговоры в Абу-Даби показали существенные изменения в подходе к вопросу прекращения украинского конфликта.

Переговоры в Абу-Даби показали существенные изменения в подходе к вопросу прекращения украинского конфликта.

Сам конфликт практически не обсуждался. Обсуждалась новая коллективная безопасность в Европе. По инициативе американцев, шахматная доска фактически оказалась перевернутой.

В Европе такой подход восприняли прохладно, а на Украине это вызвало большие опасения. Зеленский заявил, что видит в этом серьезную угрозу для Киева.

Отметим, что Зеленский находится сейчас в Дублине, где стартует большой форум с участием европейских лидеров. Европейцы ожидают представителей США Уиткоффа и Кушнера, которые после сегодняшней встречи с Путиным, возможно, привезут российский проект плана коллективной безопасности.

Такое мнение высказал в видеоинтервью ИА "Инфорос" политолог Василь Вакаров. Полностью интервью эксперта можно посмотреть на канале "Инфорос" по адресу:

https://rutube.ru/video/e40bfb2ecd6b99cc48c80fbd8410a155/