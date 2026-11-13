Политолог Журавлев: переговоры в Абу-Даби – шаг на долгом пути к миру

Подводя итоги переговоров по украинскому кризису в Абу-Даби, можно сказать, что сделан еще один шаг на тысячекилометровым пути к миру. Конца этого пути пока не видно.

Подводя итоги переговоров по украинскому кризису в Абу-Даби, можно сказать, что сделан еще один шаг на тысячекилометровым пути к миру. Конца этого пути пока не видно.

Стороны заявили о продуктивности переговоров, но это, скорее, признак вежливой дипломатичности, которая позволяет сохранять контакты для дальнейшего их развития.

Результат немедленный и сейчас не был представим с самого начала. Задача принципиально очень сложная, поскольку территориальный вопрос разрешению путем переговоров вообще не подлежит. Найти решение, которое устроило бы всех участников, скажем дипломатично, будет очень и очень трудно.

Такое мнение высказал в видеоинтервью ИА "Инфорос" политолог, кандидат политических наук Дмитрий Журавлев. Полностью интервью эксперта можно посмотреть на канале "Инфорос" по адресу:

https://rutube.ru/video/267e81049f15d2871fd39863342e90f4/