Меркель знает, кто «наведет порядок» в Германии

Павел Александров, международный обозреватель

Канцлер ФРГ Фридрих Мерц (ХДС), как известно, симпатиями населения Германии, мягко говоря, не пользуется, поэтому не случайно его личный рейтинг популярности давно уже опустился на последнее, 20-е место, в списке ведущих политиков страны. Социологи констатируют, что гражданам ФРГ не нравится, с одной стороны, высокомерная манера общения Мерца, а с другой - регулярные высказывания канцлера, которые общественность оценивала как «неудачные или произнесенные не к месту».

Достаточно, вспомнить хотя бы его недавнее заявление о том, что он не будет «уклоняться от встречи с Путиным, если тот приедет в декабре в Майами на саммит «двадцатки». Согласитесь, достаточно высокомерное заявление. Тем более, после встречи Сергея Лаврова с с немецким коллегой Йоханом Вадефулем, которую российский министр иностранных дел охарактеризовал как бесполезную, вероятность того, что президент РФ захочет пообщаться с немецким канцлером, достаточно невелика.

Однако до последних дней была одна тема, по которой обычно вполне себе разговорчивый немецкий канцлер и лидер ХДС упорно отмалчивался в течение нескольких месяцев. Речь идет о предстоящих 30 января 2027 года выборах нового президента ФРГ, т.к. социал-демократ Франк-Вальтер Штайнмайер завершает свой второй срок на этом посту и больше баллотироваться на него не сможет. Еще в апреле текущего года премьер-министр Баварии и лидер «сестринской» партии – ХСС – Маркус Зёдер предложил на пост будущего президента представительницу от своей партии.

Кандидатурой ХСС стала 62-летняя Ильзе Айгнер, которая в течение последних восьми лет является председателем парламента (Ландтага) Баварии. В отличие от многих политиков, и не только из Баварии, которые в один голос поддерживали выдвижение Ильзе Айгнер в будущие президенты ФРГ, молчал на этот счет лишь Фридрих Мерц. При этом повсюду отмечалось, что Айгнер не только опытный политик, но по-человечески простой и симпатичный человек, умеющий коммуницировать (что для ФРГ крайне важно) с представителями разных партий.

Между тем, среди политбомонда ФРГ сформировалось мнение, что следующим президентом страны – впервые в ее истории - должна стать именно женщина. Характерно, что экс-канцлер Ангела Меркель в одном из своих интервью прямо заявила, что именно женщина в качестве президента способна «навести порядок» в ФРГ порядок. Естественно, правящая коалиция ХДС, ХСС и СДПГ стремилась выдвинуть на выборы президента согласованную кандидатуру, чтобы продемонстрировать единство в рядах правительства, но Мерц, который, кстати, тоже подтвердил, что будущим президентом станет женщина, всё медлил, по всей вероятности, надеясь подобрать подходящую даму все-таки из своего ХДС.

Поэтому неделя за неделей в СМИ регулярно всплывали всё новые имена женщин-политиков, которых, якобы, предпочитает Фридрих Мерц. Например, министр по делам семьи Карин Прин (ХДС), председатель Бундестага Юлиа Клёкнер (ХДС), глава фракции ХДС в Ландтаге Гессена и заместитель Мерца по партии Инес Клаус, бывшая министр обороны и экс-председатель ХДС Аннегрет Крамп-Карренбауэр, нынешняя глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен (ХДС) и это еще не весь список.

Однако Мерц, по всей вероятности, наконец, понял, что послужной список и личные характеристики всех этих кандидатур уступают данным председателя парламента Баварии Ильзе Айгнер и в начале текущей недели объявил, что ХДС совместно с ХСС выдвигают ее в качестве кандидата на пост будущего президента страны. «Я полностью поддерживаю эту совместную кандидатуру», уже заявил премьер-министр Баден-Вюртемберга Мануэль Хагель (ХДС), к которому присоединились и все три представляющие ХДС премьер-министры из Восточной Германии – Михаэль Кречмер (Саксония), Свен Шульце (Саксония-Анхальт) и Марио Фогт (Тюрингия).

К ним кстати, присоединилось не только руководство СДПГ, но и коллега – премьер-министр земли Бранденбург социал-демократ Дитмар Войдке. Он назвал Ильзе Айгнер «прекрасной кандидатурой». Айгнер знакома с политикой ФРГ в мельчайших деталях, умеет слушать и слышать, заявил Войдке изданию Politico. В этой связи генсек ХСС Мартин Хубер отметил, что Ильзе Айгнер имеет все шансы победить в ходе выборов в Федеральном собрании (собирается один раз в 5 лет, состоит наполовину из депутатов Бундестага, а другая половина выборщиков – представители федеральных земель) в январе уже в первом раунде голосования.

Уже известно, что кандидатуру Ильзе Айгнер поддержат представители ХДС, ХСС, СДПГ, «Зеленых» и СвДП. Левая партия и «Альтернатива для Германии» (АдГ), возможно, выдвинут своих кандидатов. Пока же известно, что на этой неделе г-жа Айгнер планирует встретиться для ознакомительных дискуссий с парламентскими фракциями, исключая АдГ и представителей Левой партии. Вполне возможно, что в ходе таких бесед всплывет и тема, которая уже обсуждалась в СМИ, об отсутствии у г-жи Айгнер юридического образования, ведь по первой профессии она – дипломированный электротехник (специалист по радио- и ТВ-оборудованию). Впрочем, в любом случае, ее политическая карьера не может не внушать уважения, ведь за ее плечами посты федерального министра сельского хозяйства и защиты потребителя (2008-2013 г.г.), министра экономики Баварии (2013-2018 г.г.), а с ноября 2018 года она возглавляет парламент Баварии. По словам представителя Ильзе Айгнер, про которую наблюдатели пишут, что она «обладает шармом и харизмой», от встречи с парламентариями АдГ она отказалась, т.к. из рядов этой партии уже прозвучало неуважительное высказывание по ее адресу, а от Левой партии запроса на встречу с Айгнер пока не поступало.