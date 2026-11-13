У «Гераней» появился «Сусанин»

Марина Харькова, журналист, Донецк

Точность и эффективность нынешних российских ударов по украинскому ВПК и энергетике западные и украинские эксперты связывают с новыми разработками и технологиями, которые они воспринимают как серьезную угрозу. Недавно на Украину приезжала крупная делегация западных производителей, чтобы провести испытания дронов-перехватчиков, созданных для борьбы с российскими реактивными беспилотниками. Однако, как пишет Reuters со ссылкой на источники, знакомые с ходом испытаний, «всё пошло не по плану». Многие перехватчики оказались слишком сложными в управлении: их скорость порой превышала 400 км/ч. По словам собеседников агентства, аппараты просто разбивались в полях.

В свою очередь Financial Times признала, что преимущество в применении дальнобойных дронов в конфликте на Украине склоняется в пользу России — за счёт роста производства и появления более скоростных аппаратов. Издание обратило внимание на новые российские ударные БПЛА «Герань-4» и «Герань-5», а также на «Бандероль», которую относят к крылатым ракетам и называют гибридом ракеты и беспилотника. По данным украинских военных, с которыми ознакомилось издание, за три месяца Россия в шесть раз увеличила применение реактивных дронов. В ВСУ признали, что в этой сфере Киев проигрывает.

Если раньше Украина могла уводить часть российских дронов в сторону, передавая им ложные GPS-координаты, то теперь многие российские реактивные аппараты оснащены передовыми 16-канальными антеннами, что делает их устойчивыми к глушению и сбоям сигнала, отмечают западные эксперты. А старший научный сотрудник Центра новой американской безопасности Сэмюэл Бендетт назвал конфликт противостоянием «меча и щита», где каждая новая возможность и инновация нейтрализуется быстро и преимущество в этом – на российской стороне.

Точность ударов российских беспилотников по Украине возросла благодаря выстроенной системе мэш-связи, а также спутникам «Рассвет», которые наводят «Герани» на цели на Западной Украине, заявил британский аналитик Александр Меркурис.

«Украинцы очень обеспокоены точностью этих ударов беспилотников. И это наводит меня на мысль, что беспилотники «Герань» нанесли реальный ущерб. У русских появилась ячеистая система, при которой беспилотники могут передавать сигналы друг другу», – отметил он.

А недавно ВКС РФ начали применять на ударных БПЛА «Герань» систему автономной оптической навигации «Сусанин», которая ориентируется по изображению земли без GPS, радиомаяков и связи с оператором. В полете она использует обращенную вниз камеру, которая ведет наблюдение и сравнивает видео с сохраненными изображениями. При помощи такого метода сравнения дрон может самостоятельно определять свое местоположение и маршрут до цели.

Система автономной оптической навигации «Сусанин» значительно расширила возможности российских БПЛА, пишет Business Insider. Издание отмечает, что устройство рассчитано на статичные цели, что позволяет ударным дронам находить дорогу без радиосигналов и спутниковой связи. «Система представляет из себя маленький цилиндр с объективом камеры, который хранит в себе снимки украинской местности. По мере полета БПЛА сравнивает местность под собой с этими фото и так ориентируется», - пишет Business Insider.

На прошлой неделе ГУР Минобороны Украины обратилось к западным партнерам с просьбой предоставить информацию об этих устройствах, опасаясь, что «если Москва развернет их в больших масштабах, эти модули станут серьезной проблемой для Киева, поскольку позволят российским беспилотникам с односторонней связью обходить системы радиоэлектронного подавления - ключевой элемент системы ПВО Украины».

Без установки искусственного интеллекта украинские дроны-перехватчики не смогут справиться со скоростью российских дронов «Герань-4» и «Герань-5», заявил киевский авиаэксперт Валерий Романенко.

«На них стояли оптические камеры, которые наблюдали за верхней и нижней полусферой сзади, что бы когда сзади подлетает перехватчик, шла команда исполнять антизенитные манёвры. И это значительно усложняет сбитие. Потому что это 700 км/ч, и если идёт резкий разворот, то нужна хорошая реакция перехватчика. Если нет системы ИИ и системы захвата цели, так чтобы намертво, то никакой гарантии, что дрон собьют, не будет. Я видел, как обычная (не реактивная) «Герань» крутилась, когда её пытался сбить Як-52 – спортивный самолёт. Так он её полчаса гонял, и не сбил. А реактивную сбить еще тяжелее», – отметил он.

Новые российские дроны и баллистические ракеты стали оказывать заметное влияние на снижение обороноспособности Украины, констатировал контр-адмирал США в отставке Марк Монтгомери.

«Россия продвигается быстрее, чем держится украинская оборона. Мы видим, у кого лучше ударные беспилотники одностороннего действия, у кого лучше защита от дронов на передовой. Россия сделала заметные шаги вперед в своих возможностях наносить удары средней и большой дальности, и это действительно окажет сильное влияние на Украину», – сказал американец.

Также он особо отметил эволюцию российских беспилотных систем: « Произошла быстрая эволюция беспилотников. Например, у дрона «Герань-4» теперь есть реактивный ускоритель, из-за чего он летит быстрее, чем многие наземные перехватчики БПЛА. И поэтому частота попаданий баллистических ракет и беспилотников по всей Украине возрастает», – признал Монтгомери.

Российские дроны с искусственным интеллектом (ИИ) уже умеют самостоятельно распознавать и атаковать поезда, склады и автомобили без участия оператора, забил тревогу советник главы киевского режима по вопросам развития технологических направлений обороны, эксперт по связи Сергей Бескрестнов. Он сообщил о появлении у России новых беспилотников «Герань-5», способных разгоняться до 1000 километров в час. По его словам, армия России уже применяют ИИ в «Молниях», «Геранях» и «Ланцетах», которые могут действовать автономно. К тому же, Россия может задействовать тысячу таких дронов, которые будут автономно вести поиск цели и атаковать объекты без участия оператора.

«Это действительно ужасное будущее», — отметил эксперт и указал, что имеющиеся у ВСУ средства РЭБ против них могут быть бессильны. По его мнению, Украине придется прибегнуть к светомаскировке из-за развития российских беспилотников и ракет с системами оптической навигации и искусственным интеллектом. Такие технологии позволяют дронам ориентироваться по изображению местности и искать конкретные объекты для атаки, что создаст Украине новые угрозы. По его словам, такие БПЛА могут летать на низкой высоте, поэтому радиолокационным станциям станет сложнее их обнаруживать.

Он также заявил, что новый боезаряд в российских дронах может перерезать ванты мостов, что раньше на Украине считали невероятным.

«Ранее считалось, что разрушить мост невозможно, что все мосты имеют запас прочности против разрушения. Но Россия создала специальный кумулятивный боевой элемент, который перерезает ванты мостов. Они показали, как этим специальным боевым элементом атаковали электрическую опору. И если они будут атаковать эти ванты, то могут разрушить мост», — опасается эксперт.

Освещение в Киеве и других городах Украины начали выключать не только из-за дефицита электроэнергии, а и с целью светомаскировки из-за новой технологии наведения российских беспилотников, сообщил киевский политолог Руслан Бортник.

«Россия начала оснащать свои «Герани» комплексами визуального наведения. Аппарат летит по маршруту и сверяется с этой картой. Поэтому светомаскировка вводится не только в Киевской области, но и в других регионах. И снова Украина будет погружаться в темноту. Улицы будут тёмными, будут требовать завешивать окна. Но как это скажется на безопасности на улицах и повлияет на возможность передвигаться по городу — вопрос открытый», — отметил Бортник.

И противнику есть, чего опасаться: пока он надеется только на помощь Запада и полностью зависит от него, Россия масштабирует собственное производство и внедряет инновации, поэтапно уничтожая украинский военный потенциал.