Путин: Европа должна определиться, чего она хочет: мира или войны на Украине

«Нам бы очень хотелось, чтобы вы, уважаемые господа, и американская администрация в целом поработала с вашими европейскими союзниками, чтобы они в конце концов определились с вопросом, чего они хотят: мира или войны на Украине. И мы готовы с ними, конечно, работать». Об этом 12 ноября заявил президент России Владимир Путина начиная встречу со специальным посланником Президента США Стивеном Уиткоффом и предпринимателем Джаредом Кушнером.

«Нам бы очень хотелось, чтобы вы, уважаемые господа, и американская администрация в целом поработала с вашими европейскими союзниками, чтобы они в конце концов определились с вопросом, чего они хотят: мира или войны на Украине. И мы готовы с ними, конечно, работать». Об этом 12 ноября заявил президент России Владимир Путина начиная встречу со специальным посланником Президента США Стивеном Уиткоффом и предпринимателем Джаредом Кушнером.

По словам президента, «что касается длительности мира, его безупречности и надёжности, нам бы тоже хотелось, чтобы это был вечный мир.

Мы знаем, что по-разному с обеих сторон понимаются вопросы территории. Для нас важнее люди, которые проживают там, их традиции, культура, право жить по своим правилам, в соответствии со своими традиционными ценностями.

Знаем, что украинская сторона поднимает вопрос так называемых «серых зон». И это, как я уже говорил, всегда будет яблоком раздора. Для нас есть только одна линия разграничения – линия государственной границы. Потому что это будет тогда понятно и ясно: здесь – вы, здесь – мы.

Как только мы втягиваемся в рассуждения о «серых зонах», они понимаются по-разному, сразу начинаются споры и неустойчивость любой договорённости, и никакого длительного мира не будет.

До сих пор мы слышим со стороны киевских властей, что такая-то территория контролируется ими, такая-то нами не контролируется. Это может продолжаться бесконечно, потому что прийти туда и посмотреть, что на самом деле происходит, непросто в условиях современных средств поражения.

У нас был хороший опыт гуманитарного сотрудничества в рамках населённого пункта Алешки, я уже упоминал. Давайте продолжим эту совместную работу.

В рамках стратегической линии обороны Украины, как они считают, на Донбассе есть такой населённый пункт – Константиновка. Там находятся ещё около 400–500 гражданских лиц. Давайте сделаем то же самое, что мы сделали в Алешках. Пригласим представителей иностранной прессы, в том числе американской, российские средства массовой информации, поручим это людям, которые занимаются правами человека с обеих сторон, уполномоченным по правам человека. Если, как утверждают украинские власти, они контролируют этот город, пусть они обеспечат безопасность там. На мой взгляд, этот населённый пункт контролируют российские войска. Мы обеспечим безопасность со своей стороны. Нам нужно пять суток для того, чтобы разминировать подходы к этому населённому пункту. Если Украина контролирует – пусть они сделают то же самое. В любом случае мы приглашаем американскую прессу, международную, европейскую, украинскую, российскую, представителей по правам человека с обеих сторон для того, чтобы вывести из этого населённого пункта остающиеся там сотни мирных граждан. Заодно посмотрим, кто контролирует этот населённый пункт.

Для чего? Для того, чтобы понять, что является наиболее приемлемым результатом для окончания этого конфликта, в том числе и включая территориальные вопросы. Потому что, как я уже сказал в начале, мы никогда не разберёмся с этими «серыми зонами». Есть только одна ясная линия – линия государственной границы.

Что касается европейцев, мы никогда не были против того, чтобы вести диалог с Европой, и мы никогда не прерывали его. Это они прервали диалог с Российской Федерацией.

Что сейчас происходит? Мы все говорим о том, что мы хотим мира на сегодняшней зоне боевых действий, мира между Россией и Украиной. И, как вы только что сказали, уважаемые господа, этот мир должен быть длительным. Я это не только подтверждаю – мне бы хотелось, чтобы он был вечным.

Мы с самого начала говорили, что присутствие любых иностранных войск на украинской территории для нас абсолютно неприемлемо. Потому что мы считаем, что это угрожает безопасности Российской Федерации. И в принципе с этим все согласились. Во всяком случае, в ходе переговоров в Стамбуле было именно так, и до сих пор все вроде как не возражали против этого.

Европейцы знают об этом. Что мы слышим от них? Что после заключения мира они сразу же введут войска на территорию Украины. Что это означает? Мы уже об этом говорили: для нас это законная цель, то есть война тут же возобновится.

Что предлагает американская администрация, Президент Трамп, насколько я понял? Президент Трамп предлагает: давайте договоримся об инструментах обеспечения безопасности в Европе в целом. Что мы слышим от европейцев? Говорят: нет, только после мира на Украине. Но после мира на Украине они собираются вводить войска на территорию Украины. А это продолжение войны. Круг замкнулся.

У нас, знаете, есть очень старая шутка на этот счёт. Она не имеет никакой пространственной привязки. С учётом особенностей сегодняшнего дня я скажу так. Допустим, какого-то жулика, который построил какие-то коттеджи под Киевом, пригласили в следственные органы, в то же НАБУ. Его спрашивают: «Где взял деньги?» Он отвечает: «В тумбочке». – «Хорошо. А кто положил деньги в тумбочку?» – «Жена». – «Откуда взяла жена?» – «Я ей дал». – «А ты откуда взял?» – «Из тумбочки». Круг замкнулся.

То же с европейцами. Необычная постановка вопроса, но нам бы очень хотелось, чтобы вы, уважаемые господа, и американская администрация в целом поработала с вашими европейскими союзниками, чтобы они в конце концов определились с вопросом, чего они хотят: мира или войны на Украине.

И мы готовы с ними, конечно, работать».