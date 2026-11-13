Российский финансовый рынок смог преодолелеть свои \"детские болезни\" с точки зрения взаимоотношений с клиентом. На это обратила внимнаие глава Банка России Эльвира Набиуллина, выступая на форуме \"Фокус на клиента\".
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Экономика
Набиуллина отметила, что финансовый рынок России преодолел "детские болезни"
13 ноября 2026 / 11:20
© Алексей Дружинин/ пресс-служба президента РФ/ ТАСС
Российский финансовый рынок смог преодолелеть свои "детские болезни" с точки зрения взаимоотношений с клиентом. На это обратила внимнаие глава Банка России Эльвира Набиуллина, выступая на форуме "Фокус на клиента".
По ее словам, речь идет о том, что "ушли откровенно недобросовестные участники, в самом разгаре технологическая революция и переход в цифру". Вместе с тем начала пробивать себе дорогу совершенно новая культура рынка, "долгосрочный взгляд, когда на первое место выходят интересы клиента", указала Набиуллина.
Она отметила, что фактически "мир находится на переломе эпох, и хотелось бы, чтобы при всех этих изменениях сохранился бы фокус на человека", сообщает ТАСС.
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