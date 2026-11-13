Российский финансовый рынок смог преодолелеть свои \"детские болезни\" с точки зрения взаимоотношений с клиентом. На это обратила внимнаие глава Банка России Эльвира Набиуллина, выступая на форуме \"Фокус на клиента\".

Российский финансовый рынок смог преодолелеть свои "детские болезни" с точки зрения взаимоотношений с клиентом. На это обратила внимнаие глава Банка России Эльвира Набиуллина, выступая на форуме "Фокус на клиента".

По ее словам, речь идет о том, что "ушли откровенно недобросовестные участники, в самом разгаре технологическая революция и переход в цифру". Вместе с тем начала пробивать себе дорогу совершенно новая культура рынка, "долгосрочный взгляд, когда на первое место выходят интересы клиента", указала Набиуллина.

Она отметила, что фактически "мир находится на переломе эпох, и хотелось бы, чтобы при всех этих изменениях сохранился бы фокус на человека", сообщает ТАСС.